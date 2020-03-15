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藥師被迫下跪 行政院：譴責任何人身攻擊藥師的行為

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院發言人Kolas Yotaka。本報資料照片
行政院發言人Kolas Yotaka。本報資料照片

因應新冠肺炎防疫，我國實施口罩實名制，沒想到近日發生女藥師，因還錯健保卡，遭要求下跪磕頭一事，引發社會關注。行政院發言人Kolas Yotaka表示，這起事件是最糟的示範，譴責任何人身攻擊藥師的行為，也相信這是極少數人的極端行為，呼籲全國人民冷靜團結，勿破壞人與人之間的信任與情感。

Kolas說，面對疫情衝擊，「台灣模式」受到各國關注與學習，之所以到目前為止仍能有效控制疫情，正是因為人民團結冷靜，醫護人員與藥局也願意與政府一起合作，才讓一切成為可能。

Kolas表示，行政院多次對全國藥師、藥生表達感謝，因為數千家藥局犧牲寶貴的時間與人力，盡全力協助政府實施實名制並發放口罩，是為了保護全國人民的健康，偶爾忙中出錯難免，國人應體諒並對藥師藥生表達感謝，也期望未來不會看到類似的憾事再次發生。

Kolas 行政院 疫情 新冠肺炎

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