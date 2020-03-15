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台美將共同研發新冠肺炎疫苗 總統府：台灣願貢獻己力

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
美國在台協會（AIT）今在臉書貼文。圖／擷取自AIT臉書
美國在台協會（AIT）今在臉書貼文。圖／擷取自AIT臉書

美國在台協會（AIT）今在臉書貼文指出，台灣在預防傳染病方面擁有豐富的經驗，且在管控武漢冠狀病毒的成效也是有目共睹，將分享最佳作法，並努力合作研發疫苗和相關藥物。總統府表示支持。

總統府指出，樂見台美在深厚友誼基礎之上，各面向持續深化合作，尤其值此新冠肺炎威脅全球之際，台灣也願貢獻己力，協同國際社會，彼此充分分享防疫經驗與抗疫研究成果，以成功遏止疫情，保障人類健康。

總統府 新冠肺炎 疫情 AIT 疫苗

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