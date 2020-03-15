快訊

非必要前往旅遊疫情警告區 居家檢疫不給每日千元補助

英國衛生大臣：政府擬要求70歲以上老人自我隔離4個月

我大使遭撤換 海地總統早有衝突前例

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
海地總統摩依士（左）也曾因為外交官言論不討喜而與其發生衝突。（photo by Wikimedia）
海地總統摩依士（左）也曾因為外交官言論不討喜而與其發生衝突。（photo by Wikimedia）

我國駐海地大使劉邦治疑因1月與海地總統摩依士發生齟齬遭到撤換，海地媒體表示，這不是摩依士第一次與外交官發生衝突。聯合國海地司法支助特派團團長蘇珊・佩琦就也曾因支持貪污調查言論惹怒摩依士，被召喚要求解釋。海地與台灣都不願揭露衝突內容，並正在等待台灣派駐新大使赴任。

我國駐海地大使劉邦治日前驚傳遭撤換，但外交部表示，劉邦治大使是因公返國，並不願證實大使是否真的與總統發生齟齬，或是否已經遭撤換。而根據《海地24》報導，海地外交部長約瑟夫已於當地時間12日證實，劉邦治大使已經遭到撤換。

約瑟夫表示，劉邦治大使是因為與國家主權有關的「一件小事」而遭到撤換。儘管情勢看似緊張，約瑟夫也強調，總統摩依士目前正在等待台灣派駐新任大使，此事對兩國外交關係並無影響，也希望能迅速和平地落幕。

針對總統摩依士要求撤換大使一事，海地《新聞人報》指出，這已經不是總統摩依士第一次與外國使節發生衝突。聯合國海地司法支助特派團團長蘇珊・佩琦2018年2月時表示，歡迎聯合國新派任的法官針對海地前總統馬特利進行貪污調查，因為馬特利疑似在其任內濫用「石油加勒比基金」，一個讓加勒比海國家可以以優惠價格購買委內瑞拉原油的計畫。

與馬特利同屬一個政黨的總統摩依士在當時就憤怒地召回海地駐聯合國大使，並召喚佩琦，要求佩琦解釋其言論。

至截稿前，外交部網頁仍顯示我國駐海地大使為劉邦治。

【更多精采內容，詳見

海地 聯合國 外交部

延伸閱讀

觀察站／駐海地大使「因公返國」 官話搪塞

1件「小事」 海地要求台灣撤換大使

傳海地要求台灣撤換大使？ 外交部：因公返國

中威脅報復訪台 捷克要求撤換中國大使呼聲高

相關新聞

新科藍委狀況多 林為洲：會幫大家正式上課

國民黨這屆有不少首次當上民意代表的立委，傳出不少爭議，國民黨立法院黨團總召林為洲今天說，黨團將規劃相關課程，幫新上任、沒...

我大使遭撤換 海地總統早有衝突前例

我國駐海地大使劉邦治疑因1月與海地總統摩依士發生齟齬遭到撤換，海地媒體表示，這不是摩依士第一次與外交官發生衝突。聯合國海地司法支助特派團團長蘇珊・佩琦就也曾因支持貪污調查言論惹怒摩依士，被召喚要求解釋。海地與台灣都不願揭露衝突內容，並正在等待台灣派駐新大使赴任。

藥師被迫下跪 行政院：譴責任何人身攻擊藥師的行為

因應新冠肺炎防疫，我國實施口罩實名制，沒想到近日發生女藥師，因還錯健保卡，遭要求下跪磕頭一事，引發社會關注。行政院發言人...

台美將共同研發新冠肺炎疫苗 總統府：台灣願貢獻己力

美國在台協會（AIT）今在臉書貼文指出，台灣在預防傳染病方面擁有豐富的經驗，且在管控武漢冠狀病毒的成效也是有目共睹，將分...

新店隨機殺人案 藍委：過度強調廢死是誤導大眾的元凶

針對新店隨機殺人案，國民黨立委李貴敏今日發出新聞稿表示，不管是被害人及家屬都有人權，但廢死聯盟過度強調被告人權及廢死，就...

【重磅快評】公懲會對張天欽出手 楊翠為何沒有怕到

促轉會前副主委張天欽前年8月24日開會自比「東廠」，欲打擊國民黨新北市長候選人侯友宜，事件曝光後遭監院彈劾，公懲會11日...

被離職？蔡宜芳臉書道歉後 民眾黨也說話了

民眾黨立院黨團助理蔡宜芳被爆出與前中央委員張益贍傳不倫戀。蔡宜芳今天首度在事件爆出後透過臉書提到，她因與友人相處過度親近...

王婉諭：一再播行兇畫面 對家屬再次傷害

新北市新店前天發生男子持刀隨機殺人案。小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭今天表示，現在應該是探討如何保護被害人，至於廢死，王...

徐國勇參拜新港奉天宮媽祖 感謝各方防疫努力及支持

內政部長徐國勇今天上午前往嘉義縣新港奉天宮感謝各廟為大甲媽遶境一事延期的努力及配合，徐國勇表示，為防止新冠肺炎疫情擴散，...

美機場一團亂 旅客哀：排隊5小時檢疫 填表還要共用筆

CNN報導，美國政府已宣布進入緊急狀態，並發出旅遊警示，但全國各地的機場仍一團亂，似乎還沒做好相關應變措施。

被爆和張益贍不倫戀 蔡宜芳今臉書道歉了

民眾黨中央委員張益贍被爆出和民眾黨團助理蔡宜芳有不倫戀，兩人不僅私下幽會多次，還被目擊上摩鐵，隨後更遭桃園市議員王浩宇爆...

韓江會 高市藍營議員：重點是要拿出有感施政

高雄市長韓國瑜與國民黨主席江啟臣今天會面，江啟臣展現力挺韓國瑜的態度。國民黨高雄市議員認為，面對罷韓，黨中央最重要的，是...

熱門新聞

圖表看疫情／西班牙封城、總理夫人確診 大馬暴增190例

案59確診為高中生！相關接觸者達16人 該班停課14天

暴增6例境外移入 西班牙留學生、青少年遊希臘都確診

川普：我已接受新冠病毒檢測 可能把鮑爾降職為理事

確診高中生已掌握7家人6聚餐同學 就讀班級要停課

獨／返台之路像逃難 她滯留歐洲飽受歧視、機票翻倍漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。