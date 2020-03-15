我大使遭撤換 海地總統早有衝突前例

我國駐海地大使劉邦治疑因1月與海地總統摩依士發生齟齬遭到撤換，海地媒體表示，這不是摩依士第一次與外交官發生衝突。聯合國海地司法支助特派團團長蘇珊・佩琦就也曾因支持貪污調查言論惹怒摩依士，被召喚要求解釋。海地與台灣都不願揭露衝突內容，並正在等待台灣派駐新大使赴任。

我國駐海地大使劉邦治日前驚傳遭撤換，但外交部表示，劉邦治大使是因公返國，並不願證實大使是否真的與總統發生齟齬，或是否已經遭撤換。而根據《海地24》報導，海地外交部長約瑟夫已於當地時間12日證實，劉邦治大使已經遭到撤換。

約瑟夫表示，劉邦治大使是因為與國家主權有關的「一件小事」而遭到撤換。儘管情勢看似緊張，約瑟夫也強調，總統摩依士目前正在等待台灣派駐新任大使，此事對兩國外交關係並無影響，也希望能迅速和平地落幕。

針對總統摩依士要求撤換大使一事，海地《新聞人報》指出，這已經不是總統摩依士第一次與外國使節發生衝突。聯合國海地司法支助特派團團長蘇珊・佩琦2018年2月時表示，歡迎聯合國新派任的法官針對海地前總統馬特利進行貪污調查，因為馬特利疑似在其任內濫用「石油加勒比基金」，一個讓加勒比海國家可以以優惠價格購買委內瑞拉原油的計畫。

與馬特利同屬一個政黨的總統摩依士在當時就憤怒地召回海地駐聯合國大使，並召喚佩琦，要求佩琦解釋其言論。

至截稿前，外交部網頁仍顯示我國駐海地大使為劉邦治。

【更多精采內容，詳見 】