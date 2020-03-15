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新店隨機殺人案 藍委：過度強調廢死是誤導大眾的元凶

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導

針對新店隨機殺人案，國民黨立委李貴敏今日發出新聞稿表示，不管事被害人及家屬都有人權，但廢死聯盟過度強調被告人權及廢死，就是誤導社會大眾不正確的法律概念的元凶之一。她認為，必須推動犯罪被害人保護機制，不再讓被害人家屬受到二次傷害。

李貴敏表示，看到電視上不斷重播新店隨機殺人案件，實在讓人太心痛了，一條無辜生命，就這樣消失。不管廢死聯盟怎麼護航，大多數民眾普遍覺得，殺人者就是隨意殺人，這種結果對被害者與他的家人真是相當不公平。

李貴敏同意要論人權，但她認為，被害人及家屬也有人權。過度強調被告人權及廢死，也是誤導社會大眾不正確的法律概念的元兇之一。

李貴敏表示，前幾天她才與民間司改會代表就如何確切落實司改國是會議決議內容逐條進行討論。當時，她和司改國是會議第一分組委員王薇君對現行法規無法真正落實並保障犯罪被害人權益一事同樣感到十分不平，也為被害人家屬遭受的二次傷害感到委屈。

李貴敏說，聽到這些令人心痛又氣憤的事情反復的發生，實在讓人無法接受，大家必須「用力」推動犯罪被害人保護機制，不再讓被害人家屬受到二次傷害。

人權 殺人 廢死

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