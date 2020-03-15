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【重磅快析】公懲會對張天欽出手 楊翠為何沒有怕到

聯合報 / 主筆室
楊翠長期代理促轉會主委，他表示行政院長蘇貞已允諾促轉會再延長一年。本報資料照片
楊翠長期代理促轉會主委，他表示行政院長蘇貞已允諾促轉會再延長一年。本報資料照片

促轉會前副主委張天欽前年8月24日開會自比「東廠」，欲打擊國民黨新北市長候選人侯友宜，事件曝光後遭監院彈劾，公懲會11日判張撤職並停止任用二年，張悖離正義也得到懲罰，但讓人驚訝的是，代理主委楊翠卻說沒有「怕到」，行政院長蘇貞允諾促轉會再延長一年；如果楊翠是真的不怕，倒是老百姓要開始害怕了。

根據公懲會調查，張天欽在前年8月22日受訪談林宅血案等五大命案，重點放在人事清查制度，但各報原沒將人事清查法和侯友宜連結；張隔天再向中央社放消息，媒體隨即報導促轉會推除垢法劍指侯友宜；24日會議中，張天欽表示消息是他故意放的，「今天侯友宜…這個如果沒有操作，很可惜」， 並要與會者準備相關案例間接影射，以綠委為側翼，讓除垢法和侯友宜等議題「燃燒」；張天欽還說「我們本來是南廠，別人再變成...西廠，後來又升格變東廠」。

公懲會詳細調查還原了張天欽的心態及以促轉會的作為，並認定張天欽是為特定政黨勝選考量而召開會議 ，對轉型正義推動造成極為不利影響。事實上，促轉會也因張天欽事件而幾陷癱瘓，正副主委相繼去職，編制9名委員仍差4名，主委更由楊翠自前年10月代理至今，期間長達1年5個月。

這段期間行政院毫無動靜，眼見兩年將屆，公懲會出手了，楊翠說沒有怕到，看來這個沒有發揮功能的獨立機關「延壽」已定，但民進黨政府要如何鋪出延壽之路，可能是民進黨繼強修國土法及宣布台中市生煤管制條例部分條文無效之後另一個大工程。      

依促進轉型正義條例，促轉會是任務型編制，成立後2年內應該向行政院院長提出任務總結報告，未能在2年內完成時，則可以報請行政院院長延長，每次以1年為限，但前年5月31日掛牌後就注定它難以成功的命運，張天欽的政治操作更是致命一擊。

促轉會的任務涵蓋開放政治檔案，清除威權象徵、保存不義遺址，平復司法不法，還原歷史真相，並促進社會和解，不當黨產之處理及運用，以及其他轉型正義事項，但卻限縮威權統治時期為民國34年8月15日起至81年11月6日止這段時間，以針對性的清算鬥爭心態執行轉型正義，當然只會導致片面、偏狹及失敗的結果。

將近兩年期間，促轉會手握堪比司法的調查權猶不足，去年7月4日立法院還三讀通過政治檔案條例，拒絕移交者可處以500萬元罰鍰，但除了撤銷5837人有罪判決外，促轉會的成果還真是乏善可陳，檔案研究寥寥可數，全力推動蔣中正銅像多元處置方案、更改30所以「中正」為名的學校校名、更改244條以「中正」為名的路名及蔣中正肖像的硬幣，行政院多數未處理，民進黨何其精算，如果對選舉毫無利益，促轉會頂多也只是擺飾而已。      

楊翠說沒有怕到，當然是民進黨政府蓋章兼保證，促轉會勢必會延壽所致，但沒有張天欽的「促轉會2.0」會不會再出現「張天欽2.0」，誰也不敢保證，這恐怕就是民眾害怕的地方；對蘇貞昌而言，楊翠倒是說對了一句話「轉型正義就是那麼困難」，若不困難的話，蘇貞昌、甚至賴清德還沒有離開行政院時早就派人遞補主委了，拖了一年多沒動作，說明促轉會是民進黨的燙手大山芋。

促轉會成立以來迭生爭議，前副主委張天欽的政治操作是致命一擊。圖／聯合報系資料照片
促轉會成立以來迭生爭議，前副主委張天欽的政治操作是致命一擊。圖／聯合報系資料照片

促轉會 張天欽 行政院

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