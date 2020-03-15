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被離職？蔡宜芳臉書道歉後 民眾黨也說話了
民眾黨立院黨團助理蔡宜芳被爆出與前中央委員張益贍傳不倫戀。蔡宜芳今天首度在事件爆出後透過臉書提到，她因與友人相處過度親近，逾越朋友間應有之分際，造成家人困擾，深感抱歉。蔡並提到，沒有發生的事就是沒有發生，但能理解「信者恆信，不信者也恆不信」，也絕無「認愛」一說。
蔡宜芳也提到，她感謝立委蔡壁如讓她可以請一個月的假，反省沉潛再出發。
對於蔡宜芳今天發出的聲明，民眾黨立院黨團副主任柯昱安也發出聲明表示，由於黨團工作繁重無法中斷，蔡宜芳職缺，下周起已安排同仁接手替補其職務。至於蔡宜芳於個人臉書發表個人聲明中，有關情感認知的說法，民眾黨不予置評。
柯昱安說，事件發生後，黨團已與蔡宜芳父親聯繫，蔡父表示蔡宜芳會先回高雄休息，再回到學校完成博士學業。
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