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徐國勇參拜新港奉天宮媽祖 感謝各方防疫努力及支持

聯合報 / 記者陳玫伶/嘉義縣即時報導
內政部長徐國勇（右二）今天上午前往嘉義縣新港奉天宮，感謝奉天宮董事長何達煌（左一）及立法委員陳明文（右一）等人為防疫做的努力。記者陳玫伶／攝影
內政部長徐國勇（右二）今天上午前往嘉義縣新港奉天宮，感謝奉天宮董事長何達煌（左一）及立法委員陳明文（右一）等人為防疫做的努力。記者陳玫伶／攝影

內政部長徐國勇今天上午前往嘉義縣新港奉天宮感謝各廟為大甲媽遶境一事延期的努力及配合，徐國勇表示，為防止新冠肺炎疫情擴散，內政部於「防疫振興紓困條例」中編列3880萬，補助服務居家檢疫個案的各村里幹事及村里長，期望大家共同防疫。

徐國勇表示，26日當天他也特別向大甲鎮瀾宮董事長顏清標、何達煌、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等人表示感謝，今天抵達新港奉天宮除了向媽祖請安，也感謝媽祖慈悲，保佑台灣風調雨順，以及感謝何達煌、嘉義縣長翁章梁、所有議員、村里長幹事對防疫的相挺。

徐國勇表示，內政部於「防疫振興紓困條例」中編列的預算，協助有服務居家檢疫個案的村里長及村里幹事，4個個案以下可領2000元、每增加1人增加300元至500元，徐國勇會極力爭取到500元，因為村里長及村里幹事非常努力按SOP照三餐協助關照個案，到目前為止已有4萬多個居家檢疫個案。

奉天宮董事長何達煌表示，24日他就曾與顏清標等人開會討論決定，先取消媽祖之光晚會、起駕宴、祝壽大典等大型活動，後來政府表示，希望各國大型活動能延期盡量延期，因此遶境會停辦也是可以預期的。

何達煌說，徐國勇26日下午1點原本要與各廟討論遶境是否如期舉辦，為了不讓民眾認為徐國勇在給大甲媽壓力，決定26日上午10點多提前宣布取消遶境。

徐國勇說，這是台灣最驕傲的時刻，也是最團結的時刻，防疫如同作戰，每個人都有權利及義務避免疫情社區傳播，他也感謝縣市首長、鄉鎮市長、村里長的參與及支持。

內政部長徐國勇（中）今天上午前往嘉義縣新港奉天宮，感謝奉天宮董事長何達煌（右）及嘉義縣長翁章梁（左）等人為防疫做的努力。記者陳玫伶／攝影
內政部長徐國勇（中）今天上午前往嘉義縣新港奉天宮，感謝奉天宮董事長何達煌（右）及嘉義縣長翁章梁（左）等人為防疫做的努力。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣新港奉天宮董事長何達煌（左五）代表廟方致贈交趾陶大師林洸沂製作的「九鯉化龍盤」祝福內政部長徐國勇（右四）步步高升。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣新港奉天宮董事長何達煌（左五）代表廟方致贈交趾陶大師林洸沂製作的「九鯉化龍盤」祝福內政部長徐國勇（右四）步步高升。記者陳玫伶／攝影
內政部長徐國勇（前排左四）今天上午前往嘉義縣新港奉天宮，感謝媽祖慈悲，保佑台灣風調雨順。記者陳玫伶／攝影
內政部長徐國勇（前排左四）今天上午前往嘉義縣新港奉天宮，感謝媽祖慈悲，保佑台灣風調雨順。記者陳玫伶／攝影

徐國勇 遶境 居家檢疫

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