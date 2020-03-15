美機場一團亂 旅客哀：排隊5小時檢疫 填表還要共用筆

CNN報導，美國政府已宣布進入緊急狀態，並發出旅遊警示，但全國各地的機場仍一團亂，似乎還沒做好相關應變措施。

美國旅客羅傑斯（Katherine Rogers）從巴黎經倫敦飛至芝加哥歐海爾國際機場後，已排隊五小時，等候接受強制性新冠病毒篩檢。另名旅客施密特（Ann Lewis Schmidt）說，她從冰島飛到歐海爾機場，也排了一個半小時，甚至被告知還得再排1個小時。

兩人都說沒有看到任何手部酒精消毒液。羅傑斯說，「似乎沒有做好準備。大家從世界各國歸來，還讓我們待在一起好幾個小時，這似乎適得其反」。

旅客在社群媒體分享照片，可以看到大批旅客擠在一起，且幾乎都沒戴口罩，形成防疫大漏洞。

另名美國旅客黛比樂（Katelyn Deibler）14日從烏克蘭飛至紐約甘迺迪國際機場，花了2個半小時等候護照和海關檢查。

黛比樂表示，抵達機場時她被要求填寫有關症狀和旅遊史的表格，但卻沒有足夠的表格和筆供乘客使用，大家必須共用少數幾支筆。

另名在甘迺迪機場的旅客也證實，他們被告知要跟別人共用筆，且沒看到手部消毒液。