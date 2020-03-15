被爆和張益贍不倫戀 蔡宜芳今臉書道歉了

民眾黨中央委員張益贍被爆出和民眾黨團助理蔡宜芳有不倫戀，兩人不僅私下幽會多次，還被目擊上摩鐵，隨後更遭桃園市議員王浩宇爆料，指張益贍曾與他談結盟，密謀「拉下民進黨候選人、邊緣化時力」。對此，民眾黨中央將張益贍開除黨籍處分；至於黨團助理蔡宜芳則是停權一年的處分，期間不得任黨職、也不得參與黨內選舉，但仍保留黨籍。

對此，蔡宜芳今在臉書上表示，個人因與友人相處過度親近，逾越朋友之間應有分際，造成家人困擾，深感抱歉。未來謹守朋友分際，也感謝這幾天媒體與朋友們的關心與提醒。

蔡宜芳表示，但因部分媒體和網路評論的誤解，導致呈現方式的扭曲，自己還是希望能夠有澄清的機會，沒有發生的事就是沒有發生，但自己也能理解「信者恆信，不信者也恆不信」，也絕無「認愛」一說。

蔡宜芳更引用韓劇「愛的迫降」台詞，強調「你以為要有縫隙才能釘上釘子嗎？只要釘上釘子就會產生縫隙了。這裡就是釘上釘子的地方，就算沒有證據，照樣能讓你背負罪名，你懂了嗎？」

不過蔡宜芳否認「認愛」，似乎是在反駁立委蔡壁如日前受訪時，爆料「她就一直哭著坦承這件事」。