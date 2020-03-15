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韓江會 高市藍營議員：重點是要拿出有感施政

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
國民黨主席江啟臣。 聯合報系資料照片
國民黨主席江啟臣。 聯合報系資料照片

高雄市長韓國瑜國民黨主席江啟臣今天會面，江啟臣展現力挺韓國瑜的態度。國民黨高雄市議員認為，面對罷韓，黨中央最重要的，是要協助市府做好市政，幫忙爭取中央資源等，讓市民有感、看到市府的努力，覺得市長是會做事的人。

江啟臣今表示，高雄市目前沒有區域立委，他會要求組發會及政策會，重新檢視並規畫沒有區域立委的縣市，要有不分區立委來進行責任區認養，讓服務零落差。

他並表示，黨中央也會成立一個溝通聯繫與指揮作戰機制，整合立院黨團、執政縣市政府、縣市議會及智庫，針對全國政策、地方議題進行趨勢研判，提前研擬因應策略並提出解決方案。

國民黨高雄市議員蔡金晏說，面對罷韓，市府自己要拿出市政成果，議會期間如果有攻防，市府若遭到抹黑攻擊，國民黨議會黨團一定會協助讓市府有澄清機會。

但蔡金晏指出，也要注意選委會的情況，日前綠營指查對人員若審到一件錯誤連署書可多領3元，市選委會澄清，是循先前罷免案的模式辦理，其實很多規定都跟中央選委會有關，但中選會卻躲起來不回應，恐導致民眾誤會，國民黨立院黨團也可協助要求中選會說明澄清。

國民黨高雄市議員黃紹庭說，之前中常會即決定要先由江啟臣和韓國瑜會面再決定需要作出什麼協助，在罷韓上，江一定是站在幫忙角度，他樂見黨主席這麼快以實際行動，帶著立院黨團幹部來面對面跟韓討論。

黃紹庭說，面對罷韓，國民黨可做的，就是要讓市民對市政有感，中央幫忙爭取資源，立院也一起幫助高雄，如果法令鬆綁，可透過黨團給高市幫忙，讓韓在推動市政有足夠能量。

對於江啟臣提到高雄沒有區域立委，會有不分區立委進行認養，黃紹庭說，讓中央跟地方的議員、里長結合，讓高市當地服務能量加大，讓市民有感，主席下來具體承諾會全力幫忙，最重要是，要讓人民覺得韓國瑜是有做事的市長。

國民黨高雄市議員邱于軒說，她還是希望黨中央成立應變小組，由黨中央、黨團和市府組成，針對中央爭取建設，針對議題強化論述，利用執政縣市成立市政宣傳平台，討論罷韓的策略，或是創造議題，串連全台讓輿論發酵，很多事可協助。

邱于軒說，未來媒體焦點、藍綠攻防都會在高雄，議會開議後，民進黨會針對市長之前所提的政見攻擊，如愛情摩天輪、捷運延伸到林園等重大政見，沒有中央經費挹注是很難推行的，所以未來如何和中央爭取經費也是江啟臣可大力協助的。

國民黨 韓國瑜 江啟臣

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