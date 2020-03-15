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不分區立委質詢曬愛犬照 江啟臣：民眾期待專業問政

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨黨主席江啟臣（右二）與高市黨部主委莊啟旺（右一）一起出席淨心長老圓寂讚頌會。記者徐白櫻／攝影
國民黨黨主席江啟臣（右二）與高市黨部主委莊啟旺（右一）一起出席淨心長老圓寂讚頌會。記者徐白櫻／攝影

國民黨黨主席江啟臣今天上午到高雄參加淨心長老圓寂讚頌會，針對近日國民黨不分區立委張育美質詢內容引發爭議，黨內發出不分區立委「微調」呼籲一事，江啟臣沒有正面回應，僅表示，民眾期待專業問政，會請黨團總召與書記長了解個別委員質詢狀況，加強橫向資源分享與溝通。

國民黨不分區立委張育美13日在立法院質詢時，狂曬愛犬照片引發爭議，國民黨黨員呼籲黨中央出手微調，「別讓不分區立委變成民進黨的提款機」。

江啟臣上午受訪表示，會請黨團總召、書記長，進一步了解個別委員準備質詢的狀況，希望委員能在專業部分多讓國人看到，民眾期待專業問政，希望這些問政內容是民眾所關心的，「這也就是我一再強調接地氣、反映民意的地方」。

現場媒體追問是否會微調不分區？江啟臣沒有直接回答，他表示，會先請黨團做相關了解，如果個別委員在問政上能夠相互交換意見，在委員間、黨團與委員之間的橫向資源分享、溝通等能加以強化，相信有助於國民黨的問政。

國民黨 江啟臣 不分區立委

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