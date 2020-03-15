柯文哲稱北市桌上演練較成熟 侯友宜謙虛回應

因應新冠肺炎疫情，新北市除了昨在新店央北社區舉辦大型防疫演習外，新北市長侯友宜也希望退休醫護人員能支援防疫，但台北市長柯文哲認為「力不可用盡」，並說北市桌上演練方式「比較成熟」，侯今接受訪問時表示，只要能對疫情超前部署都是好方法。

對於侯友宜盼退休醫護人員支援防疫，柯文哲說，這跟打仗一樣，他的戰略是「力不可用盡」，不要一開始就over(過度)使用。

現役軍人優先，若不夠就會用後備軍人，台北市先在桌上演習都會把後備力量算好，隨著疫情的需要去徵用。

對此，侯友宜說，柯文哲講得沒有錯，現階段還不需要退休醫護人員支援，他昨天是說，若新北達到3000確診個案，屆時醫護人員會不夠，因此需要提早準備。

既然要超前部署，這段時間就要準備好，不要等事情發生了再召回，所以現階段才會不斷聯絡那些退休但願意回來協助防疫的醫護人員。

「盤整防疫物資及人員對於現階段來說非常重要」，侯表示，很多退休醫護人員已響應並加入防疫行列，若確診個案來了，新北已做好萬全準備，大家內心較能篤定可打勝仗。

針對柯文哲「桌上演練比較成熟」一說，侯友宜表示，不管是兵棋推演，還是實兵演練也好，但他根據過去幾10年參與災害防疫的經驗中，棋盤及實兵演練皆很重要。

實兵演練過程中要假想整個情境，並用實作的方式讓民眾感受到，再加上影片的宣導，會讓民眾更加了解。

而怎麼在紙上去推演、研議也是重要的一環，不管什麼方法都很好，只要大家齊心齊力，對疫情能超前部署，最好萬全準備都是好方法。