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韓江會 江啟臣籲黨團結力挺韓國瑜

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜(左二)今與國民黨主席江啟臣(中)補選後首次見面，政策會執行長林為洲(左一)、立院黨團書記長蔣萬安(右二)等人也陪同，進行近1個小時的閉門會談。圖／高市府提供
高雄市長韓國瑜(左二)今與國民黨主席江啟臣(中)補選後首次見面，政策會執行長林為洲(左一)、立院黨團書記長蔣萬安(右二)等人也陪同，進行近1個小時的閉門會談。圖／高市府提供

高雄市韓國瑜今與國民黨主席江啟臣補選後首次見面，政策會執行長林為洲、立院黨團書記長蔣萬安委員等人也陪同，進行近1個小時的閉門會談。韓國瑜與江啟臣等人針對防疫措施、市政內容、政策合作、黨務再造等議題，有共識一起攜手合作。韓也祝福江任重道遠，為國民黨開創新局、大步向前，他對江有信心。

韓國瑜表示，他與江啟臣的理念方向一致，他會全力支持江主席黨務改革的理念，尤其是現代化與數位化的改造工程。韓國瑜認為江啟臣有能力帶領新民意的國民黨，讓國民黨成為一個符合民意期待的政黨，帶領國民黨突破困境，重建黨員的信心與重拾人民對國民黨的信任。

韓國瑜也向江啟臣說明目前高雄市的施政重心為「防疫第一、市政優先」，市政作為就是要讓市民有感。高雄市也會與中央政府、其他縣市及國民黨共同「抗疫」，一起度過新冠肺炎疫情危機。

此外，高雄市過去建設落後其他五都太多，雖有擁有直轄市的地位，卻沒有獲得預期應有的發展，韓也拜託江與立院黨團，協調中央爭取更多資源導入高雄市，在鬆綁法規、經費補助方面能夠給予高雄市大力支持。

江啟臣今與立院黨團幹部一起到高雄來拜會韓國瑜，江啟臣表達對韓推動市政工作的肯定，認為韓市府這一年多來的市政成績，讓高雄市改變、進步很多。江呼籲全黨要團結一致力挺韓國瑜，讓韓有更多的機會來服務市民。

江啟臣指出，國民黨從基層開始出發，深耕地方是重中之重，尤其高雄市目前沒有區域立委，因此江主席會要求組發會及政策會，重新檢視並規畫沒有區域立委的縣市，要有不分區立委來進行責任區認養，讓服務零落差，落實國民黨以「民」為主的核心價值。

江表示，國民黨中央將會成立一個溝通聯繫與指揮作戰機制，整合立院黨團、執政縣市政府、縣市議會以及智庫，針對全國政策、地方議題進行趨勢研判，提前研擬因應策略並提出解決方案。

江強調這一年來高雄市的基礎建設進步非常大，市府團隊日以繼夜推動市政工作，不應該被有心人士為了政治利益、選舉恩怨來刻意抹黑、貼標籤，造成市民彼此對立、民心不安。

江表示，希望一切的程序都要合乎法律規定來走，也希望不僅是高雄市民，也期盼全國人民能夠看到韓走進基層傾聽民意，與市府團隊服務市民的熱誠與效率，大家就知道韓國瑜不是來當官，是來做事的，請所有的高雄市民唾棄惡質的政治操作，以行動繼續支持韓國瑜服務市民。

韓國瑜 高雄市 國民黨

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