聽新聞
test
0:00 / 0:00
出席淨心長老圓寂讚頌會 江啟臣韓國瑜交談熱絡
高雄光德寺今天上午舉辦「淨心老和尚圓寂讚頌會」，總統府頒發褒揚令，前總統馬英九、前副總統吳敦義、國民黨主席江啟臣與高雄市長韓國瑜等人到場致意。今日也是江啟臣上任後與韓國瑜首度公開碰面，江、韓在讚頌會前有一小段時間交談，不過兩人均以「會再跟大家報告」來帶過，避談會晤內容。
總統府祕書長陳菊代頒褒揚令，內政部長徐國勇與台南市長黃偉哲等人到場。另方面，淨心長老是國民黨中央評議委員，讚頌會上，國民黨黨主席江啟臣頒發華夏一等獎章，並由高市黨部主委莊啟旺率眾為淨心長老覆蓋黨旗。
前總統馬英九、前副總統吳敦義、國民黨主席江啟臣與高雄市長韓國瑜等人陸續出席，江、韓先抵達會場，在讚頌會開始前有一小段時間交談。馬英九、吳敦義在讚頌會開始之後才抵達，到場時與江韓僅禮貌性致意，上香後隨即離去。
黨主席江啟臣最早抵達光德寺，媒體詢問，此行是否與韓國瑜會談罷韓內容。江啟臣不否認兩人會碰面，但避談敏感問題。他表示，在市政或地方跟中央資源爭取上，他會與韓市長廣泛交換意見，最近防疫與紓困條例迅速通過，可能會遇上與地方需求有落差情況，他會跟高市府與其他縣市代表通盤了解，需要有聚焦與重點之後才能趕快行動。
馬英九等人在10點多陸續離開，高市黨部主委莊啟旺證實江啟臣與韓國瑜中午會在高雄會餐，但時間與地點不對外透露。韓國瑜說，談話內容會再跟大家報告。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言