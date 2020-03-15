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出席淨心長老圓寂讚頌會 江啟臣韓國瑜交談熱絡

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨黨主席江啟臣（左）與高雄市長韓國瑜（右）互動熱絡，兩人在讚頌會開始前有短暫交談。記者徐白櫻／攝影
國民黨黨主席江啟臣（左）與高雄市長韓國瑜（右）互動熱絡，兩人在讚頌會開始前有短暫交談。記者徐白櫻／攝影

高雄光德寺今天上午舉辦「淨心老和尚圓寂讚頌會」，總統府頒發褒揚令，前總統馬英九、前副總統吳敦義、國民黨主席江啟臣與高雄市長韓國瑜等人到場致意。今日也是江啟臣上任後與韓國瑜首度公開碰面，江、韓在讚頌會前有一小段時間交談，不過兩人均以「會再跟大家報告」來帶過，避談會晤內容。

總統府祕書長陳菊代頒褒揚令，內政部長徐國勇與台南市長黃偉哲等人到場。另方面，淨心長老是國民黨中央評議委員，讚頌會上，國民黨黨主席江啟臣頒發華夏一等獎章，並由高市黨部主委莊啟旺率眾為淨心長老覆蓋黨旗。

前總統馬英九、前副總統吳敦義、國民黨主席江啟臣與高雄市長韓國瑜等人陸續出席，江、韓先抵達會場，在讚頌會開始前有一小段時間交談。馬英九、吳敦義在讚頌會開始之後才抵達，到場時與江韓僅禮貌性致意，上香後隨即離去。

黨主席江啟臣最早抵達光德寺，媒體詢問，此行是否與韓國瑜會談罷韓內容。江啟臣不否認兩人會碰面，但避談敏感問題。他表示，在市政或地方跟中央資源爭取上，他會與韓市長廣泛交換意見，最近防疫與紓困條例迅速通過，可能會遇上與地方需求有落差情況，他會跟高市府與其他縣市代表通盤了解，需要有聚焦與重點之後才能趕快行動。

馬英九等人在10點多陸續離開，高市黨部主委莊啟旺證實江啟臣與韓國瑜中午會在高雄會餐，但時間與地點不對外透露。韓國瑜說，談話內容會再跟大家報告。

高雄市長韓國瑜（右）與國民黨黨主席（左）江啟臣兩人用手軸相碰撞取代握手致意。記者徐白櫻／攝影
高雄市長韓國瑜（右）與國民黨黨主席（左）江啟臣兩人用手軸相碰撞取代握手致意。記者徐白櫻／攝影
總統府祕書長陳菊（右）頒發總統府褒揚令。記者徐白櫻／攝影
總統府祕書長陳菊（右）頒發總統府褒揚令。記者徐白櫻／攝影
前總統馬英九（左一）參加讚頌會，前副總統吳敦義（右一）抵達時向眾人致意。記者徐白櫻／攝影
前總統馬英九（左一）參加讚頌會，前副總統吳敦義（右一）抵達時向眾人致意。記者徐白櫻／攝影
國民黨高市黨部覆蓋黨旗，表彰淨心長老勛績榮耀。記者徐白櫻／攝影
國民黨高市黨部覆蓋黨旗，表彰淨心長老勛績榮耀。記者徐白櫻／攝影
國民黨黨主席江啟臣（右）頒發華夏一等獎章。記者徐白櫻／攝影
國民黨黨主席江啟臣（右）頒發華夏一等獎章。記者徐白櫻／攝影

韓國瑜 江啟臣 馬英九

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