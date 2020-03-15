出席淨心長老圓寂讚頌會 江啟臣韓國瑜交談熱絡

高雄光德寺今天上午舉辦「淨心老和尚圓寂讚頌會」，總統府頒發褒揚令，前總統馬英九、前副總統吳敦義、國民黨主席江啟臣與高雄市長韓國瑜等人到場致意。今日也是江啟臣上任後與韓國瑜首度公開碰面，江、韓在讚頌會前有一小段時間交談，不過兩人均以「會再跟大家報告」來帶過，避談會晤內容。

總統府祕書長陳菊代頒褒揚令，內政部長徐國勇與台南市長黃偉哲等人到場。另方面，淨心長老是國民黨中央評議委員，讚頌會上，國民黨黨主席江啟臣頒發華夏一等獎章，並由高市黨部主委莊啟旺率眾為淨心長老覆蓋黨旗。

前總統馬英九、前副總統吳敦義、國民黨主席江啟臣與高雄市長韓國瑜等人陸續出席，江、韓先抵達會場，在讚頌會開始前有一小段時間交談。馬英九、吳敦義在讚頌會開始之後才抵達，到場時與江韓僅禮貌性致意，上香後隨即離去。

黨主席江啟臣最早抵達光德寺，媒體詢問，此行是否與韓國瑜會談罷韓內容。江啟臣不否認兩人會碰面，但避談敏感問題。他表示，在市政或地方跟中央資源爭取上，他會與韓市長廣泛交換意見，最近防疫與紓困條例迅速通過，可能會遇上與地方需求有落差情況，他會跟高市府與其他縣市代表通盤了解，需要有聚焦與重點之後才能趕快行動。