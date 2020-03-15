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考察醫院防疫添亂？ 邱泰源：不影響院內醫療作業

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委邱泰源(左四)。記者／林麗玉攝影
民進黨立委邱泰源(左四)。記者／林麗玉攝影

立法院衛環委員會召委邱泰源明天安排考察「北部地區醫療院所防疫整備狀況」，遭質疑是添亂。對此，邱泰源辦公室發出聲明表示，考察目的為鼓勵各級抗疫醫療院所，以及了解需求協助解決困難。因考察的檢疫裝備都在醫院外面，絕不影響院內醫療作業。

時代力量立委王婉諭則表示，對於明天的衛環委員會考察，因考量到本身並非醫療專業，不便參與，但會從其他角度給予醫療人員需要的協助與支持，而對於衛環委員會的安排，也給予尊重。

對於安排考察「北部地區醫療院所防疫整備狀況」，邱泰源辦公室今天上午也將召開記者會對外說明，澄清緣由及立意。

邱泰源辦公室表示，這次考察安排的主要目的，包括立法院同仁關懷鼓勵各級抗疫醫療院所及人員；以及了解各級醫療院所抗疫過程的需求並協助解決困難。安排過程十分用心謹慎，不但徵求相關單位的意見，也皆先與拜訪醫療院所的負責主管充分溝通並獲得同意。且因考察的檢疫裝備都在醫院外面，絕不影響院內醫療作業。

邱泰源辦公室表示，主管機關隨同考察部分，是建議以副主管參與即可並特別限制出席人數，以減少行政機關人力支援，陪同人員遠低於委員會開會官員須出席之人數。立法院安排的議程一定以防疫工作為最優先，此為朝野立委所共識。而一切疫情訊息則以中央疫情指揮中心所發布為準。

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