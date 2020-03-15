立委翁重鈞嗆不懂預算看過來 凍結就是不要刪除預算

「凍結預算就是不要刪除預算的意思」，嘉義縣資深立委翁重鈞因為提案凍結80%紓困振興特別預算案，被網民砲轟，他強調，「監督預算是我的責任」，外界不了解什麼叫凍結，把它當成是刪除預算，其實凍結還是可以隨時去使用防疫經費，對防疫都不會有任何影響，他今天透露將在網路開設預算小教室，教大家看懂預算。

立委翁重鈞，畢業於台灣大學會計研究所，被譽為「立法院預算專家」，他指出，立法院預算審查就是三種，刪除、不刪除及通過，立法院開議有史以來迄今，「預算被凍結有幾千件，沒有一件是被刪除預算的」。

他說，「凍結預算就是不要刪除預算的意思」，但是要求行政部門把預算內容細節，如何執行及對象說明清楚，立法院因為開會時間有限，無法耗時間等待，請政府部門把相關資料細節補齊即可，外界根本不了解什麼叫凍結，把它當成是刪除預算，不是這樣子，行政院仍隨時可使用防疫經費，凍結就是一種溝通談判，你要告訴我你預算如何執行，不能隨便亂花。

翁重鈞表示，根據「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及纾困振興特別條例」規定所需經費上限為600億元，其中第11條規定，為因應各項防治及纾困振興措施之緊急需要，各相關機關得報行政院同意後，於第一特別預算案未完成法定程序前，先行支付其中一部分，因此就算凍結預算，還是可以隨時去使用防疫經費，對防疫都不會有任何影響。

對於被部分網民攻擊？翁重鈞認為應該再給選民更正確的觀念，有些人對預算不是很了解，應該加強宣導什麼叫預算審查，反而很多朋友最近捐錢要我成立預算小教室，教大家如何審查預算，立法院在吵什麼預算，多講些預算審查小故事讓大家了解。