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看總統直播變粉絲 蔡英文總統IG分享小小英粉的一封信

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
蔡英文總統今天在IG分享一位小朋友寄給她的信。照片翻攝自總統IG
蔡英文總統今天在IG分享一位小朋友寄給她的信。照片翻攝自總統IG

蔡英文總統今天在IG分享一位小朋友寄給她的信，信中提到自己用父親的手機看蔡總統直播而成為小小英粉，小朋友還希望有機會能到總統府去看總統。蔡總統回信說，「我會努力把國家照顧好，讓人民更幸福，希望你努力學習，快樂成長。」

蔡總統在IG上說，最近她收到一位小朋友寫的信，是一位就讀國小的小小英粉，特別寄信來請她簽書。

蔡總統表示，「很高興收到她的來信，我也回信給她，謝謝她對我的肯定，我跟她承諾，『我會努力把國家照顧好，讓人民更幸福，希望你努力學習，快樂成長！』」

蔡英文總統今天在IG分享一位小朋友寄給她的信。照片翻攝自總統IG
蔡英文總統今天在IG分享一位小朋友寄給她的信。照片翻攝自總統IG

直播 蔡英文 總統府

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