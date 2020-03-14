看總統直播變粉絲 蔡英文總統IG分享小小英粉的一封信

蔡英文總統今天在IG分享一位小朋友寄給她的信，信中提到自己用父親的手機看蔡總統直播而成為小小英粉，小朋友還希望有機會能到總統府去看總統。蔡總統回信說，「我會努力把國家照顧好，讓人民更幸福，希望你努力學習，快樂成長。」

蔡總統在IG上說，最近她收到一位小朋友寫的信，是一位就讀國小的小小英粉，特別寄信來請她簽書。