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日本豪捐46億元給WHO 譚德塞罕見大讚安倍「抗疫有方」

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
世衛秘書長譚德塞13日在記者會特別提及日相安倍，稱讚他領導抗疫有方。（路透）
世衛秘書長譚德塞13日在記者會特別提及日相安倍，稱讚他領導抗疫有方。（路透）

日本共同社報導，世界衛生組織秘書長譚德塞13日在記者會提及日本首相安倍晉三，稱讚他領導抗疫有方。報導指出，譚德塞在記者會特別提及國家領導人並稱讚的舉動相當罕見。

譚德塞稱讚日本因應新冠肺炎疫情的措施及安倍領導下的政府調度，並提到日本捐給世衛1億5500萬美元（約台幣46億6600萬元）。此前譚德塞曾多次提及中國大陸國家主席習近平積極抗疫，並感謝中國捐款2000萬美元（約台幣6億元）。

日本外交界人士私下表示，「簡直是毫不避諱的口惠」。

日本首相安倍晉三捐款台幣逾46億元協助抗疫。（歐新社）
日本首相安倍晉三捐款台幣逾46億元協助抗疫。（歐新社）
中國大陸國家主席習近平亦多次獲譚德塞稱讚，並感謝中國捐款。（新華社）
中國大陸國家主席習近平亦多次獲譚德塞稱讚，並感謝中國捐款。（新華社）

新冠肺炎 COVID-19 譚德塞 安倍晉三

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