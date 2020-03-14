日本豪捐46億元給WHO 譚德塞罕見大讚安倍「抗疫有方」
日本共同社報導，世界衛生組織秘書長譚德塞13日在記者會提及日本首相安倍晉三，稱讚他領導抗疫有方。報導指出，譚德塞在記者會特別提及國家領導人並稱讚的舉動相當罕見。
譚德塞稱讚日本因應新冠肺炎疫情的措施及安倍領導下的政府調度，並提到日本捐給世衛1億5500萬美元（約台幣46億6600萬元）。此前譚德塞曾多次提及中國大陸國家主席習近平積極抗疫，並感謝中國捐款2000萬美元（約台幣6億元）。
日本外交界人士私下表示，「簡直是毫不避諱的口惠」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言