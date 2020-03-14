日本豪捐46億元給WHO 譚德塞罕見大讚安倍「抗疫有方」

日本共同社報導，世界衛生組織秘書長譚德塞13日在記者會提及日本首相安倍晉三，稱讚他領導抗疫有方。報導指出，譚德塞在記者會特別提及國家領導人並稱讚的舉動相當罕見。

譚德塞稱讚日本因應新冠肺炎疫情的措施及安倍領導下的政府調度，並提到日本捐給世衛1億5500萬美元（約台幣46億6600萬元）。此前譚德塞曾多次提及中國大陸國家主席習近平積極抗疫，並感謝中國捐款2000萬美元（約台幣6億元）。