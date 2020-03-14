新店疑似隨機殺人案 王婉諭：全力協助受害者家屬

新北市新店區昨晚發生疑似隨機殺人案。對此，時代力量立委王婉諭表示，以過來人的心情，呼籲社會大眾以及媒體，給予被害者家屬們多一點空間與尊重；若被害者家屬有任何需要協助的地方，自己也一定會全力幫忙。

王婉諭表示，得知消息的當下感到非常震驚、難過，而當下最在意的，是擔心被害人家屬是否有被保護、被協助？王婉諭呼籲，警政、社政、衛政、勞政、教育及法務等相關權責單位，要有暢通的橫向聯繫與協調分工，建立單一窗口，由專責人員陪伴受害家庭面對接下來從警詢筆錄、相驗解剖、喪葬準備到司法審理，保障受害家庭在這一連串陌生且漫長的程序中，有經濟安全與心理支持。

王婉諭表示，會持續關注這個案件，確保犯罪被害人的保護機制，足夠提供被害家庭即時有效的協助；也盼明確事證及司法單位調查結果出來之前，外界不要過度揣測，無論是一再貼出疑似兇刀的照片，或是播放當時行兇的畫面，對家屬來說，可能都是再一次的傷害。

王婉諭說，即使國家已推動社會安全網多年，似乎仍無法接住這些可能墜落的人；因此需要再深刻檢視這些交織社會安全網的設置，讓這個網能夠避免這樣的不幸再次發生，「這些也是我以來一直在努力的事」。