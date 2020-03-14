國土法爭議 民眾黨、時力自推版本力阻修惡

國土計畫法修法草案昨天在民進黨立委人數優勢下表決付委，爭議持續延燒。儘管民進黨團表示，政院版不會照單全收，將正面表列重大建設、訂定具體延長時間；但包括民眾黨、時力等在野黨仍有疑義。民眾黨團已提出修法草案，擬定各縣市國土計畫公布實施及公告延長一年；時力黨團則預告，下周也將提出黨團版本力阻國土法修惡。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，內部已凝聚共識，將朝提出黨團版本方向前進，以修正政院版不完備之處；雖然原預計十六日就要提出，但因還要與環保團體協商溝通，因此不急著十六日提出黨團版的國土計畫法，確切時程仍待討論。

時代力量黨團總召邱顯智批評，民進黨團要將政院版中爭議的「經行政院核定的國家重大建設」模糊定義，改成正面表列新能源政策、文化領域、農業領域；此舉根本是發覺社會風向不對，才要替行政院找台階下的緩兵之計。

邱顯智說，依照內政部解釋，重大公共設施或公用事業，本來就包含能源，加上一個「新」字有何差別；文化與農業就更離奇，實在想不到有什麼文化建設，需要大規模變更用地才能啟動，「是要蓋影城、歷史遊樂園，還是國家級養雞場或挖人工湖養土虱？」邱說，時力黨團下周將提出修法版本，盡最大努力阻擋國土計畫法破壞山林。

民眾黨團提出修法版本中，明定各縣市國土計畫公布實施及公告延長一年，非政院版的「一定期限」。民眾黨團副總召張其祿表示，延長一年是希望給予彈性，若其他政黨對期限有異議也都能談，但至少不能像政院版的「一定期限」，淪為空白授權。

民眾黨團也批評，民進黨雖然替政院版上演「髮夾彎」，改採正面表列三大領域，但行政院未來核示的「重大建設」即便都在這三個範圍內，也不保證必然符合環境正義；因此仍希望能採納民眾黨團提出的修法版本。