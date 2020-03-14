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中市生煤條例遭宣告無效　蔣萬安：政院降燃煤是口號？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
行政院宣告台中市生煤管制自治條例部分條文抵觸空污法無效，引發質疑。國民黨團書記長蔣萬安質疑，政院先前提出整體能源轉型路徑，其中「降低燃煤比例的主張」難道只是口號？抑或根本做不到？要讓縣市政府解決空污的努力付諸流水？圖／截自蔣萬安臉書
行政院宣告台中市生煤管制自治條例部分條文抵觸空污法無效，引發質疑。國民黨團書記長蔣萬安質疑，政院先前提出整體能源轉型路徑，其中「降低燃煤比例的主張」難道只是口號？抑或根本做不到？要讓縣市政府解決空污的努力付諸流水？圖／截自蔣萬安臉書

行政院宣告台中市生煤管制自治條例部分條文抵觸空污法無效，國民黨立院黨團書記長蔣萬安質疑，政院先前提出整體能源轉型路徑，其中「降低燃煤比例的主張」難道只是口號？抑或根本做不到？要讓縣市政府解決空污的努力付諸流水？

蔣萬安認為，政治應該要讓民眾生活過的更好，民進黨政府不應在大家心力集中在防治肺炎疫情、解決對經濟衝擊時刻，以政治操作，先推動「修惡國土計畫法」，再宣告台中市生煤管制自治條例部分條文無效。

蔣萬安說，管制「生煤、石油焦」以減少燃煤比例解決空污，這才是民眾企盼的事，行政院的做法傷害台中市民健康權益。

空污 蔣萬安 台中市

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