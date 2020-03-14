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罷韓連署書有效或無效 高市選委會：中選會最後裁定

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
罷韓團體不斷質疑高雄市選委會查對罷韓第二階段連署書的公正性，高雄市選委會人員表示，最後裁定連署書有效或無效的是中選會。本報資料照片
罷韓團體不斷質疑高雄市選委會查對罷韓第二階段連署書的公正性，高雄市選委會人員表示，最後裁定連署書有效或無效的是中選會。本報資料照片

立委管碧玲13日在立法院質詢中選會主委李進勇時，要求李進勇注意高雄市選委會查對罷韓連署書發出的查詢單如果未寄回，不能逕將連署視為無效，李進勇答復不會將未回函查詢者之連署書逕認定為無效。高雄市選委會相關人士表示，由此可以清楚的了解，罷韓案連署書有效或無效的最後裁定權在中選會，不在高雄市選委會。

發起罷韓的團體送出40份連署書之後，不間斷質疑高雄市選委會的公正性，民進黨高雄市議員還拿出中選會辦公投和立委罷免案時的2元、3元貼補經費來批評高雄市政府。選委會人員透過管碧玲和李進勇的質詢和答詢表示，連署書查對之後，還要將結果送中選會討論，像第一階段的提議書一樣，有效或無效，要由中選會做最後的裁定，中選會是直轄市長罷免案的主管機關，高雄選委會是主辦機關。

管碧玲質詢時所說的查詢單，是高雄市選委會查對連署書時覺得有疑問的，寄查詢單詢問連署人連署是否屬實。

高雄市選委會說明，查詢單並不是由戶政事務所寄發，戶政事務所只負責查對連署人的基本資 料，包括是不是高雄市民（設籍高雄的時間滿4個月）、是否滿20歲、戶籍資料、身分證字號是否正確、是否為罷免案提議人等，至於查詢單，將由高市選委會以雙掛號寄出，內附回函請連署人寄回，目前還都還沒有寄出。

選委會 高雄市 中選會 罷韓

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