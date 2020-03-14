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歐洲申根區升三級警告 這些人要做加強版自主健康管理
我國指揮中心今宣布，除義大利以外，3月17日起將歐洲申根國家及英國與愛爾蘭等27國全數升級第三級警告，於台灣時間3月14日14時起，已登機者加強自主健康管理，尚未登機者列入居家檢疫14天。3月17日凌晨起，外國旅客居家檢疫者無住所可至集中檢疫所付費居住。
指揮中心指揮官陳時中表示，針對暫時性歐洲第三級旅遊疫情建議國家，加強版的自主健康管理相關流程已完成。機場人員將發自主健康通知書給入境者，無症狀即可返家，將以雙向簡訊追蹤14天。
若自主健康者無準時回覆，將有專人電話聯繫，若持續找不到人，將由警政啟動協尋。陳時中強調，違規者將予以處分。目前正著手將監測系統設計成自動化模式，自動顯示自主健康管理者何時應報未報，若未執行則給處分。
歐洲旅遊疫情建議提升至第三級警告(Warning)，包含法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國，避免至當地所有非必要旅遊。
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