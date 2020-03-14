江韓會明登場 知情人士：展現江韓一體拚地方治理決心

國民黨主席江啟臣與高雄市長韓國瑜明天上午9時將出席光德寺淨心長老蕭鴻川讚頌大典，知情人士表示，兩人可望於大典上「不期而遇」，之後再轉往合適地點閉門會談。該人士強調，此次江韓會不是為了反罷韓，而是宣示黨要接地氣。

知情人士表示，明天是江啟臣上任首次與黨籍縣市長公開會面，江拜會主要在於宣示要落實競選期間強化地方經營理念；而江與韓國瑜兩人會談意義，則在於要展現江韓一體，黨中央全力支持15位黨籍縣市長治理地方、接地氣決心。

至於罷韓案，該知情人士舉例，夫妻鬧離婚，如果一方想挽留，重要的是要讓雙方感情回溫，不可能有什麼「反離婚」的做法，所以現在的重點是，要讓民眾對國民黨繼續治理高雄有信心，讓外界關注重新回到務實的市政建設。

知情人士指出，面對罷韓案，黨內若能拋棄和戰思想，並讓高雄市民體會到高雄市政的進步，國民黨與韓國瑜全力推動市政的決心，就能凸顯罷免案本身就是一個不務正業、不具正當性的政治算計。