雙重國籍成防疫破口? 陳時中：醫師問診也很重要

雙重國籍恐成防疫破口。昨有診所發現有一位雙重國籍的小朋友，體溫微高，但使用健保卡確認旅遊史時並未顯示任何資料，透過問診後才得知，小朋友幾天前才從紐約返台，沒有旅遊史資訊全因他是雙重國籍。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對於雙重國籍將會特別注意，他也表示，問診也是看診的一部份，不過，透過健保卡註記較為方便。

衛福部健保署長李伯璋表示，雙重國籍的國人，若是持國外的護照入境，目前健保資料沒辦法呈現，但是已經與外交部了解，是否有辦法改善，讓就醫警示能夠更加完備。