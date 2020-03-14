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王浩宇頻爆料？柯文哲：給他的評語是「民進黨的邱毅」

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
台北市長柯文哲下午出席台北杜鵑花季活動時受訪。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午出席台北杜鵑花季活動時受訪。記者楊正海／攝影

桃園市議員王浩宇，昨晚上傳一段音檔，爆料民眾黨2020選舉期間在高雄舉辦的耶誕電音晚會有金主贊助、財團往來，台北市柯文哲下午出席台北杜鵑花季活動時受訪指出，「王浩宇我給他的評語，民進黨的邱毅。」

媒體問柯文哲，王浩宇爆料高雄的電音趴是找金主贊助，質疑錢是不是有進到民眾黨、民眾黨是否有實質的申報？

柯文哲說，他們還是有支持者，很多區域候選人，他們應該是直接跟域候選人，不過他倒覺得，王浩宇，給他的評語是「民進黨的邱毅」。

媒體追問，是否禁得起王浩宇每天爆料？柯文哲說，可以啦，沒問題，何必去拉抬他聲勢，不要理他就好。至於黨內是否有內鬼？柯文哲說，其實為什麼講公開透明，他每次講說，乾脆公開透明算了，意思就是說只要不做壞事，不怕人家知道，公開透明就好。

另外，柯文哲因未事先和議會溝通，上月15日在市長室晨會中指示台北市資訊局，議員索資在1年後予以上線公開，引起部分議員不滿，柯文哲說，因為E化是台北市政府的既定政策，所以包括議員索資要E化，就是用網路作業，一開始有人說這資料全部都見網路，很容易公布，也不能馬上公布，所以當時要求至少一年以後。

媒體問柯，蔡宜芳停權一年，有粉絲不滿退社團？柯文哲說，坦白講，犯錯當然要處罰，但是不是要趕盡殺絕，有時候是在猶豫，不過該處罰還是處罰。

柯文哲 王浩宇 北市

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