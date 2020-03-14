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傳海地要求台灣撤換大使？ 外交部：因公返國
據傳海地政府先前要求撤換中華民國政府駐海地大使劉邦治，海地外長對媒體稱劉邦治是因為一件「小事」後將被換掉，牽涉國家主權；海地總統正等待台灣指派新的大使赴任。外交部則表示，劉邦治日前因公務返國，大使館暫由資深同仁代理，業務正常運作，與海地政府溝通順暢，各項合作計畫也持續進行。
據媒體報導，我駐海地大使劉邦治先前某次在與海地總統摩依士（Jovenel Moise）討論事情時，因故發生激烈口角，海地政府雖然沒有將劉列為「不受歡迎人物」，但隨後即要求劉在「72小時內」離境，並要求我方提出新任大使人選。
對此，外交部則澄清，劉是因公務返國，與海地政府的溝通順常，並指劉邦治是資深外交人員，工作能力及表現受到肯定，歷練完整，所以二度派駐海地。
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