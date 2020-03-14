送媒體巧克力過情人節 牙醫部長提醒：吃完記得刷牙

新冠肺炎案例累計至今已達53例，自從疫情爆發後，中央流行疫情指揮中心天天對外說明疫情，日本將每天的說明時間，視為台灣防疫時間，今恰逢白色情人節，暖男部長陳時中今發送現場專家、媒體巧克力，他說，防疫之餘，節還是要過，吃完巧克力記得要刷牙。

陳時中被問及情人節巧克力，他笑說，上一次七夕情人節，同仁就建議要送給所有人巧克力，結果當時沒送，經過一個月，大家這段時間對指揮中心很支持，為了表達謝意，回個禮，給大家「吃甜甜」（台語）。

陳時中笑說，吃甜甜不一定要生兒子，不過，吃完巧克力記得要刷牙。防疫之餘，仍不忘牙醫專業，順便衛教。