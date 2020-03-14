取代譚德塞成為世衛秘書長？指揮官陳時中這樣回應

美國白宮請願網站3月12日出現要求美國提名我國衛福部長陳時中擔任世界衛生組織（WHO）秘書長的連署請願案。陳時中今於中央流行疫情指揮中心例行記者會中回應，這就只是博君一笑而已。

美國白宮請願網站中的連署請願案，其內容指出，陳時中有效捍衛台灣，對抗來自中國的新冠肺炎疫情，絕對有能力領導世界對付疫情大流行，要求美國政府應該依照「台北法案」，提名陳時中取代世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

陳時中今天對於有人請願，讓他成為世界衛生組織的秘書長，他僅回「博君一笑」。