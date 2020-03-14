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歐洲申根地區國全數升三級警告 入境須居家檢疫14天

直播／國內單日增3境外移入新冠肺炎個案 都有歐洲活動史

取代譚德塞成為世衛秘書長？指揮官陳時中這樣回應

聯合報 / 記者陳雨鑫陳婕翎羅真葉冠妤／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心3月14日記者會中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良（第一排左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、召集人張上淳、外交部歐洲司長姜森及社區防疫組副組長莊人祥（第二排）共同參與。記者羅真／攝影
中央流行疫情指揮中心3月14日記者會中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良（第一排左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、召集人張上淳、外交部歐洲司長姜森及社區防疫組副組長莊人祥（第二排）共同參與。記者羅真／攝影

美國白宮請願網站3月12日出現要求美國提名我國衛福部長陳時中擔任世界衛生組織（WHO）秘書長的連署請願案。陳時中今於中央流行疫情指揮中心例行記者會中回應，這就只是博君一笑而已。

美國白宮請願網站中的連署請願案，其內容指出，陳時中有效捍衛台灣，對抗來自中國的新冠肺炎疫情，絕對有能力領導世界對付疫情大流行，要求美國政府應該依照「台北法案」，提名陳時中取代世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

陳時中今天對於有人請願，讓他成為世界衛生組織的秘書長，他僅回「博君一笑」。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 WHO 譚德塞

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