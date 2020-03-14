取代譚德塞成為世衛秘書長？指揮官陳時中這樣回應
美國白宮請願網站3月12日出現要求美國提名我國衛福部長陳時中擔任世界衛生組織（WHO）秘書長的連署請願案。陳時中今於中央流行疫情指揮中心例行記者會中回應，這就只是博君一笑而已。
美國白宮請願網站中的連署請願案，其內容指出，陳時中有效捍衛台灣，對抗來自中國的新冠肺炎疫情，絕對有能力領導世界對付疫情大流行，要求美國政府應該依照「台北法案」，提名陳時中取代世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。
陳時中今天對於有人請願，讓他成為世界衛生組織的秘書長，他僅回「博君一笑」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言