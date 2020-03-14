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歐洲申根地區國全數升三級警告 入境須居家檢疫14天

直播／國內單日增3境外移入新冠肺炎個案 都有歐洲活動史

我將全球疫情警示齊升一級注意 入境都要自主健康管理

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫羅真葉冠妤／台北即時報導
即日起將全球未列旅遊疫情建議的國家均提升至第一級注意，民眾14天內如有旅遊疫情建議第一、二級國家旅遊史者，入境後應落實14天自主健康管理。圖／本報系資料照
即日起將全球未列旅遊疫情建議的國家均提升至第一級注意，民眾14天內如有旅遊疫情建議第一、二級國家旅遊史者，入境後應落實14天自主健康管理。圖／本報系資料照

世界衛生組織宣布目前疫情趨勢已符合全球大流行，逾110國報告確診病例，超過70國出現本土傳播疫情，多國已加強邊境管制及限制人員移動等措施。考量全球疫情日趨嚴峻，跨國交通往來密切，指揮中心即日起將全球未列旅遊疫情建議的國家均提升至第一級注意(Watch)。

指揮中心指揮官陳時中表示，即日起將全球未列旅遊疫情建議的國家均提升至第一級注意，民眾14天內如有旅遊疫情建議第一、二級國家旅遊史者，入境後應落實14天自主健康管理。因應全球旅遊疫情建議提升，我國將強化邊境管理及進行回溯性擴大篩檢等措施，以確保國人安全。

疫情 健康管理

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