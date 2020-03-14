美國全境旅遊疫情建議升一級注意 這三州列第二級警示

指揮中心指揮官陳時中昨坦言，美國疫情已達臨界點，分州升級旅遊疫情勢在必行。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今公布，即日起將美國華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州等3州旅遊疫情建議提升至第二級警示(Alert)，其他州則列為旅遊疫情建議第一級注意(Watch)。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3月11日曾指出，美國國土範圍廣大，將採取分州、分區評估疫情，再進一步提出對應措施，目前研擬優先評估提升華盛頓州、紐約州與加州的旅遊疫情建議等級，提升民眾警覺心，避免國人前往疫情嚴重地區。

陳時中表示，美國近期疫情上升，全國46州及華盛頓哥倫比亞特區均已發生病例，逾20州進入緊急狀態，該國疾病預防管制中心研判華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州已有社區傳播，特定疫情嚴重區域已實施隔離管制措施。

指揮中心即日起將美國華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州等3州旅遊疫情建議提升至第二級：警示(Alert)，前往當地應採取加強防護措施；其他州則列為旅遊疫情建議第一級：注意(Watch)，民眾應遵守當地一般預防措施。