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盧秀燕：中華民國首例 為了護航台電宣告自治條例無效

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
媒體詢問「自治條例已實施4年才反駁掉，這樣不是打臉了時任台中市長的林佳龍部長？」盧秀燕表示，這很可能是中華民國有史第一次，針對已實施4年的自治條例，為了護航台電，為了護航部分燃煤電廠，而去把自治條例宣告部分條文無效。圖／台中市新聞局提供
媒體詢問「自治條例已實施4年才反駁掉，這樣不是打臉了時任台中市長的林佳龍部長？」盧秀燕表示，這很可能是中華民國有史第一次，針對已實施4年的自治條例，為了護航台電，為了護航部分燃煤電廠，而去把自治條例宣告部分條文無效。圖／台中市新聞局提供

針對行政院昨天宣布要廢止「台中管制生煤自治條例」，台中市長盧秀燕今天上午到彰化參加「全國媒體慢速壘球邀請賽」時表示，說穿了，行政院宣告該自治條例部份條文的目的，就是不准台中減煤改善空汙，該自治條例已實施4年，主要目的就是約束中火及其它民營燃煤大廠必須減煤改善空汙，中央一旦將該自治條例宣告無效，未來台中不管是公營電廠或民營燃煤大廠，都不受自治條例限制。

盧秀燕說，自治條例廢止後，台中燃煤狀況可能會「不減反增」，發電機組也會越來越多，對中部地區空汙改善恐雪上加霜，也造成中部地區民眾健康的衝擊，建議中央務必深思，政府成立的目的即是要愛護人民、要改善空汙，照顧人民的健康，不可逆向而行。

媒體詢問「自治條例已實施4年才反駁掉，這樣不是打臉了時任台中市長的林佳龍部長？」盧秀燕表示，這很可能是中華民國有史第一次，針對已實施4年的自治條例，為了護航台電，為了護航部分燃煤電廠，而去把自治條例宣告部分條文無效，尤其行政院是最高行政機關，去宣告經過民意機關通過的自治條例部分條文無效，這個動作恐違反憲政，也違反民主法治，恐有違法疑慮，中央這麼大的動作，令人匪夷所思。

盧秀燕表示，中部七縣市首長及690萬民眾，對於空汙及中火燃煤都一定非常關心，我們之間會做一些聯繫。

媒體詢問行政院昨天提到，配合空汙法修正，有跟前市府或現任市府函文通知應修正生煤管制自治條例？盧表示，行政院針對已實施4年的自治條例部分條文，既然都能宣告無效了，在這種情況之下，恐是找各種理由，我想大概就是為所欲為了

行政院 盧秀燕 中火

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