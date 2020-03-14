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歐洲每天新增病例比中國高峰期還多 處境比中國更糟

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
義大利北部倫巴底大區的一家醫院在急診室外臨時搭建的場所，為出現新冠肺炎症狀的病患進行檢測。法新社
義大利北部倫巴底大區的一家醫院在急診室外臨時搭建的場所，為出現新冠肺炎症狀的病患進行檢測。法新社

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞13日表示，歐洲現在已是新冠肺炎全球大流行的「震央」，確診病例和死亡人數比中國以外的其他地區加總起來還多。

譚德塞說：「現在歐洲每天的新增病例比中國疫情的高峰期還多。」

英國廣播公司（BBC）報導，幾個歐洲國家的病例和死亡人數激增，疫情最嚴重的義大利在過去24小時就有250人死於新冠肺炎，死亡人數增至1266人，由於病患實在太多，北部一家醫院在倉庫裡為病患治療。

歐洲疫情僅次於義大利的西班牙13日死亡人數暴增50%，總數達到120人，確診病例增至4231例。總理桑契斯宣布國家進入警戒狀態（state of alert），14日生效，為期兩周。

法國到13日為止，已有2876人確診，79人死亡；德國有3062人確診，5人死亡；英國798人確診，11人死亡。

BBC分析，現在歐洲每天的新增病例比中國疫情的高峰期還多，但歐洲的處境比中國更糟，中國絕大多數病例集中在湖北省，湖北省的病例又多數集中在武漢市。此外，中國是由一個專制政府來對抗疫情，實施人類史上最大規模的隔離措施，

反觀歐洲雖然有幾個疫情的「熱點」，但病毒已散播到整個歐洲，而且各個國家採取不同的抗疫策略。目前的病例數是根據已檢測出來的病例，但專家擔心，在欠缺檢疫工具的國家，恐怕已經有未受到注意的大爆發。

歐盟執委會主席范德賴恩13日再次信心喊話，表示會員國必須履行責任共同努力，歐盟可以承受這次疫情對衛生系統和經濟的衝擊。她宣布將啟動370億歐元的投資計畫，並在援助政策上給予更大彈性，以降低對歐洲經濟影響。

疫情 義大利 新冠肺炎

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