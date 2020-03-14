學者支持江啟臣不任命副黨主席：國民黨雞肋位置太多

據傳國民黨新任主任江啟臣認為副主席僅具代理功能，部分時期甚至成為敗選或派系安撫空間，無意任命副主席。淡江大學蘭陽校園政經系主任包正豪支持江啟臣的作法，指「物少貴，多則賤」，這些位置實屬雞肋真的沒必要，重點是該對黨部組織結構動刀了。

包正豪在臉書發文指出，「物少貴，多則賤」是很基本的概念，國民黨的副主席、中常委及中央委員不僅多，而且還魚龍混雜，不僅政治上沒有實質影響力，存在感也低。

他表示，不清楚江啟臣為何不藉此示恩黨人而不任命副主席的原因，但他個人是覺得沒必要。包正豪說，雖然江啟臣這屆的任期很短，也許短期看不出速效，但他認為國民黨的黨部組織結構是該動刀修整一下了。