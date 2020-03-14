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江啟臣未提九二共識 台師大教授：邯鄲學步黨價值何在

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
台師大國文學系教授林保淳。圖／取自林保淳臉書
台師大國文學系教授林保淳。圖／取自林保淳臉書

國民黨青壯世代立委江啟臣，當選國民黨主席，「將啟程」諧音，讓許多期待國民黨改革支持者懷抱希望，但他就職演說未提「九二共識」，又未獲中共領導人賀電，引發議論。

對此，台師大國文學系教授林保淳臉書評論說，雖然江啟臣表示並未拋棄「九二共識」，但是究竟這個國民黨堅持已久的信念與目標，還能不能成為國民黨的「共識」，卻是有待觀察的。

他說，國民黨是敗選了，但別忘了仍有500多萬的支持者，一旦連原所堅持的「九二共識，一中各表」都不敢挺住，又不能有清晰剴切的論述，國民黨乾脆解散，大夥去加入民進黨，看看能不能分一些殘羹冷炙吧！

林保淳說，無可諱言地，「九二共識」在民進黨蓄意扭曲、污名化之下，已成為國民黨甩不開的包袱，因此在今年敗選之後，針對此一問題展開檢討是殊屬必要的。但是，如何檢討，目前卻淪為各說各話、亂成一團的局面，如果不能迅速凝聚共識，恐怕國民黨將會成為永久的在野黨，再也無法重返執政了。

國、民兩黨在理念上雖然異調，但是在維護台灣的和平與安全上，卻是同彈的，江啟臣所說的「親美、和中、反獨」和民進黨的「維持現狀」，基本上都是同樣朝著此一目標邁進的。

只不過，民進黨的「維持現狀」雖不敢公開倡言獨立，骨子裡卻是「反統」的，事實上整個政策都有意在「反中」、「抗中」，且不斷利用各種機會想「偷渡」成一個獨立的國家，而與中國大陸截然區劃開來；而國民黨的「反獨」，卻也未必真正的希望「統一」，但是也不完全「反統」，企圖保留一個轉圜的空間。而「九二共識」該當認可與否，就是其間最大的分水嶺。

在中共的觀點中，「九二共識」是與「一個中國」緊密繫聯在一起的，因此民進黨相當容易就將「九二共識」與「統一」等同為一，儘管國民黨以強調「一中各表」欲加說明，但民進黨只要提出中共絕不認同「一中各表」，就足以將國民黨徹底戮穿，而國民黨缺乏論述力道，完全難以招架。

事實上，這裡是有個邏輯上的謬誤存在的，民進黨既然「反中」、「抗中」，不願接受中共任何企圖「統一」的論調，那又為何要國民黨也屈從在「一個中國」就是指「中華人民共和國」的原則下呢？難道國民黨就就不能堅持「一中各表」的彈性認定，而以「一個中國」指的是「中華民國」，或者是兩個「中華」共用的一個通稱？馬英九八年執政，以「一中各表」為核心，展開其彈性的解說，換來了八年來兩岸的和平與發展，這是有目共睹的實際績效，為何只因一場敗選，就驟爾的放棄此一對兩岸可以互助互利的主張？

江啟臣後來雖然改口，為「九二共識」保留了可能存續的空間，但其就職演說的核心，卻是他所說的「若未能獲得人民的支持，兩岸論述再好也沒有用」，在他看來，獲得人民認同，才是當務務之急。

這話看似言之成理，但卻短視近利，未必真的能了解國民黨之所以敗選的原因。試問，如果國民黨亦步亦趨的順著民進黨的論調，連自家行有年且具成效的主張都放棄了，那還憑什麼與民進黨競爭？江啟臣的「親美、和中」，豈不就完全跟民進黨主張一模一樣嗎？既是主張相同，則國民黨的「親美」，能比得上民進黨的緊抱美國大腿，任其予取予求般的獲得美國主子歡心嗎？

既已失去執政權，立法、司法、監察三院又完全操掌在民進黨手中，你憑什麼資格去代表台灣去「和中」？國民黨既然「反獨」，當然就要建立一套與民進黨完全不同且強而有力的論述。

「親美」二字，大有搖尾乞憐、食人嗟來的意味，為何台灣不能與美國平起平坐，如友似朋，以「友美」取代？「和中」是中央權責，國民黨既已是在野黨，為何不能改以「協中」，先以民間力量與中共協力共營兩岸的和平氣氛與更密切的交流，以期待未來真正的和平？捨此而不圖，空想著所謂的「民心支持」，豈非緣木求魚，終歸無用？

民主社會，黨派分立，雖然目標相同，但主張卻是必須壁壘分明，各自以其不同理念，搏取許民支持的，這才是兩黨或多黨政制的真諦。如果一味捨己從人、邯鄲學步，請問你國民黨存在的意義與價值何在？

國民黨 九二共識 江啟臣

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