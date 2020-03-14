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柯建銘：民進黨團版國土計畫法最晚16日提出

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／本報系資料照
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／本報系資料照

國土計畫法爭議延燒，民進黨團昨決定，將在針對政院版提出修正條文，包括訂定具體延長時程、正面表列「行政院核定之國家重大建設計畫」等，必要時也會提出黨團版本。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，目前是朝提出黨團版本方向走，這二天會密集內部討論，預計最晚在16日中午前會提出黨團版本。

柯建銘昨晚受訪時表示，關於國土計畫法的修訂最早可追溯到1997年，期間幾經政黨輪替才在馬政府執政末期時通過，「也是馬政府遺留下來，最後一個民進黨需要面對、處理的法案。」

柯建銘說，根據現行國土法規定，今年4月底將面臨公告實施「縣市國土計畫」期限，但至今多個縣市的計畫仍未送件，此狀況有待朝野各黨團理性討論，共商修法解決之道。

柯建銘指出，黨團版本初步規畫將全國性國土計畫的時間延後1年、縣市國土計畫延後2年「但相關條文都還要再討論，尚未做最後定案」，預計近日討論後，16日中午前就會將黨團版本送交議事處。

柯建銘 民進黨 行政院

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