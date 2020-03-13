生煤自治條例無效 台中前環保局長：盧團隊空轉
台中市管制生煤自治條例將遭行政院公告無效，前台中市環保局長白智榮表示，2018年空汙法修法後，盧秀燕市府團隊上任已1年多，在府會皆為國民黨執政情況下，未積極持續完備自治條例相關程序，讓自治條例將被公吿失效，令人遺憾。這樣的情形，盧秀燕及其團隊應該要負責。
白智榮表示，為加速空汙改善，前市長林佳龍任內從固定、移動及逸散等汙染源推動86項空汙減量措施，其中為嚴管減少「台中火力發電廠」汙染排放。2016年訂定「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，要求中火4年減少4成生煤使用量，並率先各縣市要求中火於空品不良時配合降載減排，成功樹立全國典範。
白智榮強調，2018年空汙法修法後，盧秀燕市府團隊應該做的是「盡力完備自治條例的相關程序」，但很顯然因盧秀燕市府團隊的空轉，並沒有這樣做。
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