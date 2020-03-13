中市府為空汙防治尋解方？莊競程：別淪為政治口水

台中市政府為了台電台中火力發電廠許可證撤銷與環保署槓上，市府副市長陳子敬等人今天下午連袂拜訪民進黨立委莊競程。莊競程目前參加立法院社會福利及衛生環境委員會，他建議市府與台電共同擬定合理、合法的減煤時程表及目標，以兼顧穩定供電及友善環境。

莊競程認為，空汙短期間無法解決，希望中央、地方攜手合作，理性分析如何妥善解決，別淪為政治口水議題，否則無益台中市民健康。

台中市政府副市長陳子敬、黃國榮，環保局長吳志超等人下午代表市長盧秀燕，前往北屯路民進黨立委莊競程服務處拜訪，尋求協助爭取台中地方建設預算，包括莊競程，市議員曾朝榮，以及前議員、民進黨台中市黨部主委何明杰等人都在場。

吳志超說，減煤是趨勢，相信國民黨、民進黨都有共識，中火大煙囪矗立，對於民眾身體健康確實不佳，至於怎麼減、何時該減，還有討論空間。