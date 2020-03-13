川普將舉行記者會 說明新冠肺炎

美國總統川普也陷入感染風險，繼巴西訪問團員、巴西總統府發言人沃恩加登(Fabio Wajngarten)確診感染新冠肺炎後，巴西總統波索納若(Jair Bolsonaro)也驗出病毒陽性反應。白宮至今尚未對最新發展表示意見，川普透過推特宣布，13日下午3時將在白宮舉行新冠肺炎的記者會。

川普總統、副總統潘斯7日與巴西總統波索納若共進晚餐，與會的巴西總統府發言人沃恩加登12日確診為新冠肺炎患者；白宮發言人葛瑞珊12日透過聲明表示，川普與潘斯均未與沃恩加登接觸，所以目前不須接受病毒檢測。