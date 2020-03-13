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生煤自治條例被廢 林佳龍：市長已換人盼空氣真能換新

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
行政院宣告「台中市管制生煤自治條例」無效，推動條例的前台中市長林佳龍說，過去1年中央的空汙法修正，但地方的自治條例並未跟著做適法性調整，盼中市府儘速修正，讓台中在市長換人後，空氣能夠真的換新。圖／取自林佳龍臉書
行政院宣告「台中市管制生煤自治條例」無效，推動條例的前台中市長林佳龍說，過去1年中央的空汙法修正，但地方的自治條例並未跟著做適法性調整，盼中市府儘速修正，讓台中在市長換人後，空氣能夠真的換新。圖／取自林佳龍臉書

行政院宣告「台中市管制生煤自治條例」無效，曾在台中市長任內推動管制生煤的交通部長林佳龍表示，2016年該自治條例在議會朝小野大時通過，當時雖然中央有不同意見，但卻未被宣告無效，當時市府更據以要求台中火力發電廠減煤、減汙、減排。

林佳龍說，過去1年中央的空汙法修正，但地方的自治條例並未跟著做適法性調整，盼中市府儘速修正，讓台中在市長換人後，空氣能夠真的換新。

林佳龍指出，該自治條例2016年在市議會朝小野大的情況下合作通過，當時雖然中央略有意見，但相較於雲林縣的「雲林縣工商廠場禁止使用生煤及石油焦自治條例」被宣告無效，台中市的自治條例並未被行政院宣告無效，當時市府積極希望中央可以修法，將管制生煤的權力下放地方政府。

林佳龍表示，在他市長任內，根據自治條例促成中火減排減汙、降低生煤用量、配合空汙季降載、興建室內貯煤倉，並敲定燃煤機組改為燃氣機組的能源轉型期程。而盧市府上任後，也曾用同一自治條例來要求中火改善。

林佳龍說，身為台中市民，深刻瞭解台中市民期待空汙改善的心聲，因此努力在能源轉型和空汙減量之間努力求取平衡，與中央政府建立良好的溝通，一起改善空汙。這項自治條例是讓台電中火改善的策略和手段，盼別把中火和自治條例視為卸責或炒作的提款機。

林佳龍也說，過去1年來，中央的法規修正了，但地方的自治條例卻沒有跟著做適法性的調整，媒體報導說環保署曾經提醒台中市政府，但台中市政府並未修正，甚至擴權裁罰，最終導致這個自治條例與中央法令對撞。

林佳龍表示，市長雖然已經換人了，但還是真心希望空氣真的能夠換新！雖然自治條例部分條文被宣告無效，「我們期待台中市政府加油，可以針對被宣告無效的法條提出修正，負起責任，具體改善各項空汙的汙染源。」

台中市 林佳龍 中火

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