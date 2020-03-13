快訊

美股大反攻！道瓊早盤飆漲1,300點

譚德塞祖國淪陷 衣索比亞出現新冠肺炎確診首例

第一線補助不只有醫護 衛福部研擬納其他醫療成員

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

協助照顧新冠肺炎患者的第一線醫護，衛福部長陳時中日前宣布防疫期間的危險加給，無論醫師或是護理人員，將一視同仁，每人每天一萬元，但考量防疫不只是醫師以及護理人員的職責，是整體醫療團隊的合作，危險加給也將規畫給醫療團隊甚至是行政人員，衛福部預計下周將對外公布。

立法院今通過600億紓困特別預算，衛福部獲編169.6億元，衛福部長陳時中表示，169.9億中的40多億為預備金，28億投入防疫物資，如口罩、防護裝備等、15億針對設置應變醫院以及治療新冠肺炎患者的費用、10億多針對因疫情停診或停業的補償費、12億針對此次的檢驗費用、15億則是花費在檢疫所、1億多是針對醫院人員的獎勵補助。

陳時中表示，醫院人員的獎勵補助編列得相對少，不足的費用，會優先使用預備金，且後續不排除會擴大適用對象。

衛福部醫事司長石崇良表示，醫護人員獎勵補助的內容，包含照顧入住負壓隔離病房的確診患者或疑似案例，醫師、護理人員每人每天一萬元的獎勵，不過，目前疫情尚未停歇，沒辦法準確估計獎勵金需要多少。

石崇良表示，目前雖然初步規畫給醫師以及護理人員獎勵補助，但是防疫的成功絕對是整體的團隊的努力，從醫療體系（係指醫院）到醫院的管理部門，各部門的相互合作同心協力之下的成果，未來也將會擴大獎勵對象。

石崇良說，擴大對象正在研擬中，此事是一個好消息，將會由指揮中心統一對外公布。目前粗估醫療人員獎勵補助恐需要40億，目前雖僅規畫1億多元，但紓困經費的項目可以挪移，像是停診補償費若是沒有發出去，可挪移至獎勵費用來核發，屆時將會正式對外公布申請要點。

衛福部 醫師 新冠肺炎

延伸閱讀

陳時中簡報台灣防疫現況 駐台使節肯定

不比照南韓普篩 陳時中：無症狀採陰反釀防疫破口

影／坦言「看不見疫情終點」 陳時中說：做最壞打算

影／拚世衛 陳時中三度到日內瓦大喊WHO FOR TAIWAN

相關新聞

去蘭嶼跳海兌現小英連任承諾？王世堅不證實

台北市議員王世堅去年2月參加政論節目時，有網友在直播留，希望有「扶龍命格」的王世堅跳海，王世堅也霸氣回應，只要總統蔡英文...

不倫戀傷黨形象 蔡宜芳遭民眾黨停權一年

前民眾黨中央委員張益贍與民眾黨立法院黨團助理蔡宜芳不倫戀，重傷民眾黨形象。民眾黨中央評議委員會今天決議，對蔡宜芳處以停止...

影／拚世衛 陳時中三度到日內瓦大喊WHO FOR TAIWAN

新冠肺炎疫情爆發全球大流行，世界衛生大會（WHA）預計5月17日在瑞士日內瓦舉行，「台灣聯合國協進會」將到場爭取加入WH...

立院通過紓困預算案 蔡英文：對台股實質支撐

立法院今三讀通過防疫紓困特別預算案，蔡英文總統在臉書上除了感謝朝野合作，也對股市信心喊話，強調台灣整體經濟體質良好，疫情...

生煤自治條例被廢 林佳龍：市長已換人盼空氣真能換新

行政院宣告「台中市管制生煤自治條例」無效，曾在台中市長任內推動管制生煤的交通部長林佳龍表示，2016年該自治條例在議會朝...

第一線補助不只有醫護 衛福部研擬納其他醫療成員

協助照顧新冠肺炎患者的第一線醫護，衛福部長陳時中日前宣布防疫期間的危險加給，無論醫師或是護理人員，將一視同仁，每人每天一...

徐國勇：村里幹事與村里長防疫協助 基本補助2千

內政部長徐國勇今天下午到宜蘭，在三星鄉民代表會座談。

因應新冠肺炎防疫作戰 陳以信：我正副總統應異地上班

新冠肺炎疫情持續升溫，國民黨立委陳以信下午在臉書主張，防疫期間正副總統除行程應錯開外，兩人更應考慮異地上班，畢竟國家中樞...

政院版國土法闖關付委 民進黨團將提修正動議

行政院版國土計畫法修正草案今天憑藉民進黨立委人數優勢，在立法院會順利付委審查。為化解外界質疑，民進黨立院黨團將在內政委員會審查時提出修正條文，正面表列「行政院核定的國家重大建設計畫」，將限縮在新能源政策、文化和農業。

國土法付委審查有爭議 林淑芬：說變就變喪失立法精神

行政院版國土計畫法修正草案引發為財團開後門爭議，民進黨立委林淑芬在表決時棄權，她對民進黨提出修正條文，正面表列行政院核定之國家重大建設計畫仍有疑慮，強調國土計畫法不能說變就變。

各界忙防疫 蔣萬安批民進黨政府偷渡國土法

行政院提出的國土計畫法修正草案上午在立院成功闖關付委，國民黨立院黨團批評政院版修正草案缺乏對國土計畫的理想性堅持，並涉及國土計畫空白授權，民進黨政府在各界關注新冠肺炎防疫之際，偷渡國土計畫法修法，將持續杯葛。

【重磅快評】罷韓四君子劍指韓國瑜 誰才是正直台灣人？

號稱「罷韓四君子」之一的醫師陳冠榮前天到監察院說明高雄氣爆善款使用情形，他在臉書貼文用「抹黑栽贓」、「司法追殺」大肆批判...

熱門新聞

圖表看疫情／印尼新冠肺炎疫情擴大 累計69例確診4死

防疫新冠肺炎！杜特蒂宣布：菲律賓首都馬尼拉封城30天

WHO認了新冠肺炎「全球大流行」 譚德塞一句話讓網友暴怒

批評台灣防疫 陸官媒稱：一刀切防疫毫無技術含量可言

美籍人士在台染新冠肺炎 曾聚餐趴趴走不排除公布足跡

我國現首例遭美籍人士感染本土新冠肺炎 出現症狀友人已離境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。