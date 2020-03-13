第一線補助不只有醫護 衛福部研擬納其他醫療成員

協助照顧新冠肺炎患者的第一線醫護，衛福部長陳時中日前宣布防疫期間的危險加給，無論醫師或是護理人員，將一視同仁，每人每天一萬元，但考量防疫不只是醫師以及護理人員的職責，是整體醫療團隊的合作，危險加給也將規畫給醫療團隊甚至是行政人員，衛福部預計下周將對外公布。

立法院今通過600億紓困特別預算，衛福部獲編169.6億元，衛福部長陳時中表示，169.9億中的40多億為預備金，28億投入防疫物資，如口罩、防護裝備等、15億針對設置應變醫院以及治療新冠肺炎患者的費用、10億多針對因疫情停診或停業的補償費、12億針對此次的檢驗費用、15億則是花費在檢疫所、1億多是針對醫院人員的獎勵補助。

陳時中表示，醫院人員的獎勵補助編列得相對少，不足的費用，會優先使用預備金，且後續不排除會擴大適用對象。

衛福部醫事司長石崇良表示，醫護人員獎勵補助的內容，包含照顧入住負壓隔離病房的確診患者或疑似案例，醫師、護理人員每人每天一萬元的獎勵，不過，目前疫情尚未停歇，沒辦法準確估計獎勵金需要多少。

石崇良表示，目前雖然初步規畫給醫師以及護理人員獎勵補助，但是防疫的成功絕對是整體的團隊的努力，從醫療體系（係指醫院）到醫院的管理部門，各部門的相互合作同心協力之下的成果，未來也將會擴大獎勵對象。

石崇良說，擴大對象正在研擬中，此事是一個好消息，將會由指揮中心統一對外公布。目前粗估醫療人員獎勵補助恐需要40億，目前雖僅規畫1億多元，但紓困經費的項目可以挪移，像是停診補償費若是沒有發出去，可挪移至獎勵費用來核發，屆時將會正式對外公布申請要點。