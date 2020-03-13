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去蘭嶼跳海兌現小英連任承諾？王世堅不證實

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
王世堅被網友戲稱擁有「扶龍命格」。圖／報系資料照
王世堅被網友戲稱擁有「扶龍命格」。圖／報系資料照

台北市議員王世堅去年2月參加政論節目時，有網友在直播留，希望有「扶龍命格」的王世堅跳海，王世堅也霸氣回應，只要總統蔡英文當選2020總統，他就跳海。有網友指出，就在今天早上，「恰吉」到了蘭嶼，跳海了，因為選前承諾小英當選就跳海。

對此，王世堅晚上接到記者詢問，他說他現在參加長輩的壽宴，還反問說為何有這新聞？然後說他要上台去致詞即掛電話。王世堅辦公室則表示，不會證實任何傳聞，日後如有相關畫面，會統一公布，媒體有採訪需要，也會統一安排。

2020總統大選蔡英文打敗國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜，王世堅也表示，他一諾千金，誠信至上，會履行去年的承諾跳海慶祝，還說請大家讓他我有選擇何時慶祝的空間。

王世堅今天上午在蘭嶼，和當地潛水教練合照，在蘭嶼跳海。王世堅的跳海紀錄，曾在2008年立委選前表示，若國民黨台北市立委能「八仙過海」8席全上，他就跳海，結果國民黨果然那年北市立委拿下8席，王願賭服輸，選在新北市三芝鄉淺水灣兌現承諾。

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王世堅 蘭嶼

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