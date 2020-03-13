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不倫戀傷黨形象 蔡宜芳遭民眾黨停權一年
前民眾黨中央委員張益贍與民眾黨立法院黨團助理蔡宜芳不倫戀，重傷民眾黨形象。民眾黨中央評議委員會今天決議，對蔡宜芳處以停止黨權一年之處分，未來一年將不得選舉黨代表，亦不得擔任黨職。
民眾黨團今天下午6時召開臨時會議，會中針對張益贍未經授權與他黨代表商討負面選舉策略一事中，有關黨員蔡宜芳所涉情事進行討論。
會中根據相關資料及蔡宜芳本人之書面、電話陳述後，民眾黨中評會認定，蔡宜芳參與程度尚輕，但知情不報任其發展，亦屬傷害黨譽之違紀事項。
中評會最終決議，對蔡宜芳處以停止黨權一年之處分，未來一年將不得選舉黨代表，亦不得擔任黨職。
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