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徐國勇：村里幹事與村里長防疫協助 基本補助2千

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
內政部長徐國勇今天下午到宜蘭，在三星鄉民代表會座談，表示村里防疫協助有補助。圖／讀者提供
內政部長徐國勇今天下午到宜蘭，在三星鄉民代表會座談，表示村里防疫協助有補助。圖／讀者提供

內政部長徐國勇今天下午到宜蘭，在三星鄉民代表會座談。

徐國勇感謝指出，鄉鎮市長、代表會主席、代表們對疫情關心，因關心防疫在地方就不會有破口，像居家檢疫、居家隔離，居家隔離由衛生所醫護人員查詢，一天至少兩次，居家檢疫由村里長與村里幹事協助，一天一到兩次，但事實上，村里長們不只兩次，會三次，因要三餐要送，也要與警察連絡，都很辛苦。

徐國勇表示，指揮系統是一條鞭，每個環節都控管，隨時監控，因此，防疫能做好，超前部署，細節執行都在努力，對相關協助人員表達最高謝意。

徐國勇說，紓困條例裡編列3380萬元，感謝所有參與居家檢疫辛苦的村里幹事跟村里長，為了感謝他們，有一定的金額補助，因為總不能打電話都讓他們出錢，這沒道理，一定會有相關補助。

至於補助多少？徐國勇說，居家檢疫服務4個案子以下，基本就會補助2千，每多一個再增加三百或五百元，他希望給五百元。

徐國勇並說，主計長講，3380萬元如果因疫情發展不夠，因紓困條例裡有600億，有些費用，包括衛福部是可以留用，他希望不要留用，希望夠，因為夠，就代表疫情降低，如果因滾動式需要，主計長說可以再處理。

徐國勇 居家檢疫 疫情 新冠肺炎

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