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因應新冠肺炎防疫作戰 陳以信：我正副總統應異地上班
新冠肺炎疫情持續升溫，國民黨立委陳以信下午在臉書主張，防疫期間正副總統除行程應錯開外，兩人更應考慮異地上班，畢竟國家中樞的安全就是國家安全，不能冒險也輕忽不得。
陳以信表示，看到巴西總統府發言人沃恩加登，上週在與美國總統川普及副總統潘斯共進晚餐後，確診新冠肺炎，讓他頭皮發麻，心想如果美國總統與副總統「同時中標」怎麼辦？這要是發生在台灣那還得了？
陳以信指出，我國一旦發生戰爭，正副總統要立即分開兩地，以免指揮中樞一旦不保，還有備位中樞可以立即替補指揮；而防疫視同作戰，現在全球肺炎疫情蔓延，蔡總統每天又得接見那麼多人，難保百密一疏，不會受到傳染，須居家隔離。
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