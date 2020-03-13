生煤自治條例無效 中市府：將依法聲請釋憲

國民黨立委吳斯懷基於立委職權，本來就可以向政府部門索取問政所需資料，但最近被人惡意抹黑扭曲索取軍事機密資料。吳斯懷上午說，他調閱的是各軍種基本數據與國防白皮書資料，只是提供問政參考。國防部用這種方式炒作，不僅對立委合法行使職權不尊重，更是惡質的案例。

2020-03-13 13:52