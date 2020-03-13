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生煤自治條例無效 中市府：將依法聲請釋憲
台中火力發電廠燃燒生煤爭議，台中市政府引用「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」的規定，對台電開罰，引發台電反彈，經濟部也因此事槓上台中市政府。
行政院最快今天稍晚公告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」牴觸空汙法的規定，宣告這項自治條例無效。
台中市新聞局表示，生煤管制自治條例是由台中市議會依法制定，民國105年公布，且已生效施行4年，期間針對相關汙染源，中市府環保局也依此規範落實管制，中央從未宣告無效。
台中市府表示，行政院卻在中市府依法關閉中火2部燃煤機組後，迅速宣告議會制定的條例無效，將依法提出救濟，比如訴願、行政訴訟或聲請釋憲。
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