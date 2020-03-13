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聯合國忽視女性參政成就 外交部抗議並要求更正
聯合國婦女署（UN Women）與國際國會聯盟（IPU）日前公布的全球女性參政圖表，忽視我國在女性參政方面的卓越成就，不當將我與中國視為一體，外交部表達強烈抗議與不滿，並已指示駐紐約辦事處在第一時間向UN Women表達最嚴正的抗議，並要求更正。駐紐約辦事處將持續透過各種管道及方式積極進洽。
外交部強調，我國在性別平權的優異表現有目共睹，蔡總統剛在今年年一月以我國選舉史上最高票連任成功；此外，我國第10屆立法委員的女性立委占總席次41.59%，台灣的女性國會議員比例高居亞洲之冠，這些都是具體例證。
外交部表示，我國將持續密切注意後續發展，並呼籲國際社會共同呼籲並敦促聯合國秉持專業，正視並尊重我國與中華人民共和國互不隸屬，以及兩岸屬於兩個截然不同的政治體制的客觀事實。
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