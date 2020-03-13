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中火爭議 政院證實將公告台中市管制生煤自治條例無效
針對台中火力發電廠的燃燒生煤的爭議，台中市政府先前引用「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，對台電開罰，引發台電反彈，行政院發言人Kolas Yotaka證實，今天就會公告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」抵觸空汙法的規定，宣告這項自治條例無效，並表示行政院稍晚將對外說明。
據了解，行政院預定今天就會發文給台中市政府，說明自治條例無效，也將發布新聞稿對外說明。
台中發電廠是全球最大的燃煤火力發電廠，製造大量PM2.5以及溫室氣體，台中市政府依據「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」要求台電台中火力發電廠「自109年1月26日起應減少全場用煤量40%」，並認定許可量為1,104萬公噸，此與台電認為106年台中市政府核可用煤量為2,100萬噸，減煤4成後，109年起煤量應減至1,260萬噸的認知不同。
不過台中市政府以擁有發放許可證權限，三度對台電開罰，台電則以市府裁罰違反「平等保護」、「信賴保護」原則，提起行政救濟。經濟部則認為台中市政府係違法處分撤銷許可證，支持台電提起救濟。
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