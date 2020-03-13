影／拚世衛 陳時中三度到日內瓦大喊WHO FOR TAIWAN

新冠肺炎疫情爆發全球大流行，世界衛生大會（WHA）預計5月17日在瑞士日內瓦舉行，「台灣聯合國協進會」將到場爭取加入WHO。發言人曾琮愷說，台灣防疫表現優異，獲得國際肯定，這是爭取加入世衛的最佳機會，將邀請衛福部長陳時中與會，和各國衛分享台灣防疫經驗。

「因為新冠肺炎疫情，讓世界看見台灣的公衛成就」曾琮愷曾任民進黨南投縣黨部執行長，年輕有衝勁，他積極參與公共議題，發言犀利窮追不捨，被稱為「南投小鋼砲」。他從2003年加入「台灣聯合國協進會」，爭取加入聯合國、世界衛生組織，和民間社團在紐約、日內瓦表達訴求，十多年來始終如一，展現「小鋼砲」堅強韌性。

曾琮愷特別推崇衛福部長陳時中，陳時中從2017年起連續3年跟著「台灣加入WHO宣達團」到日內瓦，和大家一起高舉「WHO FOR TAIWAN」、「用心看台灣」等標語，衛福部長站在第一線，獲得國際友人聲援。

新冠肺炎疫情在一百多個國家爆發，各國自危。台灣成功控制疫情，陳時中主持防疫會議，報告防疫和處置現況，不只讓國人安心，也讓台灣的防疫能力受到各國重視和學習。

曾琮愷說，向WHO叩關難度高，原本人更認為在中國的打壓下，台灣很難加入世衛、聯合國無異天方夜譚，但隨著每一次參與，都獲得一些進步，逐漸改變某些人想法。最難得的是，今年新冠肺炎疫情，國人更重視防疫的重要性，台灣爭取加入WHO活動，獲得立法院朝野更黨團的支持，立院開會第一天就通過朝野共識的決議文，是好的開始。

他說，台灣在2015馬政府時期以觀察員的身分參與WHA，但只限於大會期間。然而2300萬人的健康安全更不能被國際社會排除，不管是台灣或中華台北，我們希望能像紅十字會或巴基斯坦一樣，成為常態性觀察員。