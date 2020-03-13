快訊

震驚文壇！詩人楊牧辭世 享壽80歲

被攻陷的南韓大後方：客服中心被感染，真要命？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／拚世衛 陳時中三度到日內瓦大喊WHO FOR TAIWAN

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
曾琮愷參與台灣加入世界衛生組織、聯合國10多年，希望能落實衛生無國界理想。圖／曾琮愷提供
曾琮愷參與台灣加入世界衛生組織、聯合國10多年，希望能落實衛生無國界理想。圖／曾琮愷提供

新冠肺炎疫情爆發全球大流行，世界衛生大會（WHA）預計5月17日在瑞士日內瓦舉行，「台灣聯合國協進會」將到場爭取加入WHO。發言人曾琮愷說，台灣防疫表現優異，獲得國際肯定，這是爭取加入世衛的最佳機會，將邀請衛福部長陳時中與會，和各國衛分享台灣防疫經驗。

「因為新冠肺炎疫情，讓世界看見台灣的公衛成就」曾琮愷曾任民進黨南投縣黨部執行長，年輕有衝勁，他積極參與公共議題，發言犀利窮追不捨，被稱為「南投小鋼砲」。他從2003年加入「台灣聯合國協進會」，爭取加入聯合國、世界衛生組織，和民間社團在紐約、日內瓦表達訴求，十多年來始終如一，展現「小鋼砲」堅強韌性。

曾琮愷特別推崇衛福部長陳時中，陳時中從2017年起連續3年跟著「台灣加入WHO宣達團」到日內瓦，和大家一起高舉「WHO FOR TAIWAN」、「用心看台灣」等標語，衛福部長站在第一線，獲得國際友人聲援。

新冠肺炎疫情在一百多個國家爆發，各國自危。台灣成功控制疫情，陳時中主持防疫會議，報告防疫和處置現況，不只讓國人安心，也讓台灣的防疫能力受到各國重視和學習。

曾琮愷說，向WHO叩關難度高，原本人更認為在中國的打壓下，台灣很難加入世衛、聯合國無異天方夜譚，但隨著每一次參與，都獲得一些進步，逐漸改變某些人想法。最難得的是，今年新冠肺炎疫情，國人更重視防疫的重要性，台灣爭取加入WHO活動，獲得立法院朝野更黨團的支持，立院開會第一天就通過朝野共識的決議文，是好的開始。

他說，台灣在2015馬政府時期以觀察員的身分參與WHA，但只限於大會期間。然而2300萬人的健康安全更不能被國際社會排除，不管是台灣或中華台北，我們希望能像紅十字會或巴基斯坦一樣，成為常態性觀察員。

台灣防疫好表現也受國際重視，WHA大會預計5月17日在日內瓦舉行，這是台灣加入世界衛生組織最好的機會，希望世界衛生組織跨越政治的藩籬，接納台灣。他也邀請陳時中部長參與，希望和各國分享台灣防疫經驗，做為各國防疫參考。「雖然台灣只有15個邦交國，但支持台灣的國家至少超過60個」，相信在國人和國際友人的支持下，「衛生無國界」的理想早日達成。

衛福部長陳時中（右二）連續三年到世界衛生大會場外，訴求台灣加入WHO。圖／曾琮愷提供
衛福部長陳時中（右二）連續三年到世界衛生大會場外，訴求台灣加入WHO。圖／曾琮愷提供

新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

台灣最安全 陳時中：旅外台人返鄉詢問增

被問新冠肺炎恐傷男性器官 陳時中速把麥克風遞石崇良

罷韓投票若碰上隔離檢疫 陳時中：不讓選民權益受損

坦言「看不見疫情終點」 陳時中說只能做最壞打算

相關新聞

中火爭議 政院證實將公告台中市管制生煤自治條例無效

針對台中火力發電廠的燃燒生煤的爭議，台中市政府先前引用「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，對台電開罰，引...

影／拚世衛 陳時中三度到日內瓦大喊WHO FOR TAIWAN

新冠肺炎疫情爆發全球大流行，世界衛生大會（WHA）預計5月17日在瑞士日內瓦舉行，「台灣聯合國協進會」將到場爭取加入WH...

立院通過紓困預算案 蔡英文：對台股實質支撐

立法院今三讀通過防疫紓困特別預算案，蔡英文總統在臉書上除了感謝朝野合作，也對股市信心喊話，強調台灣整體經濟體質良好，疫情...

生煤自治條例無效 中市府：將依法聲請釋憲

台中火力發電廠燃燒生煤爭議，台中市政府引用「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」的規定，對台電開罰，引發台電反彈...

政院版國土法闖關付委 民進黨團將提修正動議

行政院版國土計畫法修正草案今天憑藉民進黨立委人數優勢，在立法院會順利付委審查。為化解外界質疑，民進黨立院黨團將在內政委員會審查時提出修正條文，正面表列「行政院核定的國家重大建設計畫」，將限縮在新能源政策、文化和農業。

國土法付委審查有爭議 林淑芬：說變就變喪失立法精神

行政院版國土計畫法修正草案引發為財團開後門爭議，民進黨立委林淑芬在表決時棄權，她對民進黨提出修正條文，正面表列行政院核定之國家重大建設計畫仍有疑慮，強調國土計畫法不能說變就變。

各界忙防疫 蔣萬安批民進黨政府偷渡國土法

行政院提出的國土計畫法修正草案上午在立院成功闖關付委，國民黨立院黨團批評政院版修正草案缺乏對國土計畫的理想性堅持，並涉及國土計畫空白授權，民進黨政府在各界關注新冠肺炎防疫之際，偷渡國土計畫法修法，將持續杯葛。

【重磅快評】罷韓四君子劍指韓國瑜 誰才是正直台灣人？

號稱「罷韓四君子」之一的醫師陳冠榮前天到監察院說明高雄氣爆善款使用情形，他在臉書貼文用「抹黑栽贓」、「司法追殺」大肆批判...

索資料被扭曲 吳斯懷：國防部惡質放話

國民黨立委吳斯懷基於立委職權，本來就可以向政府部門索取問政所需資料，但最近被人惡意抹黑扭曲索取軍事機密資料。吳斯懷上午說，他調閱的是各軍種基本數據與國防白皮書資料，只是提供問政參考。國防部用這種方式炒作，不僅對立委合法行使職權不尊重，更是惡質的案例。

推動修正房屋稅條例 民眾黨推居住正義3箭

民眾黨立法院黨團提出居住正義三箭，推動修正房屋稅條例，增訂囤房稅、房價資訊徹底公開透明，以及實價登錄2.0，讓預售屋納入實價登錄三大訴求，希望朝野正視高房價議題，在立法院本會期順利完成修法。

民眾黨開中評會 要蔡宜芳說明

前民眾黨中央委員張益贍與民眾黨立法院黨團助理蔡宜芳不倫戀，重傷民眾黨形象，民眾黨今天將舉行中評會。民眾黨立委蔡壁如表示，作為一個政治機要，就應該知道自己身分與職責所在，要自我控管，潔身自愛。

紓困特別預算三讀 時力樂見爭取勞權有成果

立法院今天通過總額度600億元的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。時代力量立院黨團三位立委邱顯智、王婉諭及...

熱門新聞

圖表看疫情／新冠肺炎陸新增確診降個位數、加拿大總理妻子中鏢

獨／社區防疫超前部署 167家新冠肺炎採檢站看這裡

防疫新冠肺炎！杜特蒂宣布：菲律賓首都馬尼拉封城30天

WHO認了新冠肺炎「全球大流行」 譚德塞一句話讓網友暴怒

批評台灣防疫 陸官媒稱：一刀切防疫毫無技術含量可言

我國現首例遭美籍人士感染本土新冠肺炎 出現症狀友人已離境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。