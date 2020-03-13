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立院通過紓困預算案 蔡英文：對台股實質支撐

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
（翻攝蔡英文臉書）
（翻攝蔡英文臉書）

立法院今三讀通過防疫紓困特別預算案，蔡英文總統在臉書上除了感謝朝野合作，也對股市信心喊話，強調台灣整體經濟體質良好，疫情控制也較其他國家穩定，目前已通過600億紓困預算，政府也全力推動各項防疫及振興經濟措施，對股市有實質支撐。

蔡英文表示，面對疫情對經濟帶來的衝擊，昨天她召開國安高層會議，也在會後做出五項重要裁示。針對國會通過600億元防疫紓困特別預算案，她感謝朝野立委合作，指相關預算將投入短期紓困和振興，刺激經濟動能，同時全力協助防疫工作的落實。

她說，面對挑戰，政府就是人民和產業最有力的後盾！

而針對疫情引發全球股災，蔡總統表示，這波新冠病毒疫情造成全球股市下跌，雖然台灣股市也受到影響，但台灣整體經濟體質良好，且出口持續成長，對疫情的控制也較其他國家穩定。目前不僅已經通過600億紓困預算，政府也全力推動各項防疫及振興經濟措施，對股市有實質支撐。台灣股市基本面良好，本益比及殖利率也受到外資肯定，希望投資大眾要保持信心，不需要過度恐慌。

她指出，目前財政部、金管會、中央銀行等各部會也密切觀察國際金融市場動態，也會在必要的時候即時因應，全力維持匯市穩定以及股市動能。

疫情 蔡英文

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